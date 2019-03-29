"Потусторонние силы и Сталин!" Россияне назвали имя "выгодного" президента Украины

В Москве среди граждан России провели опрос, какой из кандидатов в президенты Украины может одержать победу.

Видео опубликовали на Facebook-странице "Роисся24". Согласно видео многие москвичи были неоднозначны в своих ответах.

Некоторые из респондентов пророчили победу Владимиру Зеленскому, потому что он "близок к России" и "приятный парень".

Также прозвучал вариант Иосифа Сталина, который "в 53 году бандерье не добил". Еще россияне хотели бы видеть на посту президента Украины главу Кремля Владимира Путина.

Москвичи рассказывали, что Россия и Украины это "братские народы, которые разъединили потусторонние силы".

Кроме того россияне поддержали кандидатуру Юлии Тимошенко, которая "когда-то договаривалась" с Россией.

Отметим, что практически все опрошенные выступили против действующего президента Украины Петра Порошенко.

В комментариях под постом смеялись над опросом среди россиян, подчеркивая, что Украина идет правильным путем.

"Уговорили мокши! Буду голосовать за Порошенко", "Если мокши чем-то не довольны - значит мы идем в правильном направлении", "Толька не Порошенко. Он так ненавидит Россию! За што? Эта фраза просто перл этого блиц-опроса", "Меня тоже бывает потусторонние силы разрывают! А потом выпью эспумизана, и все как рукой снимает!", "Всегда подозревала, что Штаты - потусторонний мир", "Выберите себе Зеленского. Слабо?" - писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия приняла решение не отправлять в Украину наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся уже 31 марта.

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