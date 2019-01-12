Потеряли связь: стало известно о новом космическом провале России

Российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон".

Как рассказал руководитель научной программы "Радиоастрона" член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, телескоп перестал откликаться на команды с Земли. Несмотря на утерю управления, он продолжает работать, передает "Газета.Ru".

Уточняется, что аппарат не передает телеметрию, однако с него по-прежнему можно получить научные данные.

Телескоп "Радиоастрон" "Говорит Москва"

"Радиоастрон" — проект орбитального радиотелескопа, главную роль в котором играет Россия. На орбиту телескоп запустили в 2011 году с Байконура на борту аппарата "Спектр-Р".

Радиотелескоп предназначен для совместной работы с глобальной наземной сетью более 60 радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр со сверхдлинной базой (РСДБ) очень высокого углового разрешения — до семи микросекунд (для сравнения, разрешение человеческого глаза составляет порядка одной угловой минуты).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

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