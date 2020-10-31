Постпред РФ при ООН ответил, "почему много оппонентов Путина застрелены или отравлены"

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал оскорблением даже намек на то, что президент Владимир Путин может стоять за убийствами людей.

Как сообщает РИА Новости, так он ответил на пресс-конференции на вопрос корреспондента CNN о том, "почему так много оппонентов президента Путина застрелены или отравлены".

"Много вещей происходит в мире. Людей убивают, в том числе политиков. Так или иначе, никто огульно не обвиняет лидера той страны, где политика убивают, в том, что этот лидер отдал приказ совершить то или иное убийство", – отметил Небензя.

Поспред подчеркнул, что для него даже намек на то, что Путин стоит за приказом или указанием убить того или иного человека, является оскорблением.

"Даже предположить такое просто невозможно, невообразимо, но мы слышим много таких вещей. Широкая общественность инфицирована, к сожалению, этим вирусом и может легко поверить, читая New York Times день за днем, будто бы президент Путин проводит закрытые встречи по четвергам для того, чтобы выбрать кого-то своей целью", – добавил он.

По словам Небензи, это "такая чушь, что она даже не достойна комментирования".

"Но, к сожалению, это появляется в серьезных СМИ, в частности в США. Мы живем в мире, который можно охарактеризовать девизом: "Мир после правды", – заключил российский дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" обратился к тем, кто ждет "постепенного затухания России".

"Нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – сказал президент РФ.