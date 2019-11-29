Поспорили на секс: в России молодая следователь покончила с собой из-за издевательств

В российском Сочи 23-летняя работник следственного отдела Хостинского отделения полиции Мария Клочкова покончила жизнь самоубийством после того, как над ней поиздевались в коллективе. Один из оперов якобы заключил пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.

Отмечается, что девушку нашли на рабочем месте 23 ноября. Рядом с ней лежал табельный пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", которое получило настоящий резонанс. О подробностях полицейского секс-скандала с трагическим исходом сообщает "Комсомольская правда".

В частности, для допроса главного подозреваемого и коллеги юной следователя прислали спецов из столичного Главка. "Известно, что его даже сажали за полиграф. Но опытный оперативник УГРО Хостинского района знает, что могут квалифицировать как преступление против половой неприкосновенности. Поэтому настаивает лишь на неаккуратном сексе с погибшей Машей", – говорится в сообщении.

Мария Клочкова Комсомольская правда

При этом подозреваемый утверждает, что девушка сама захотела интима с ним.

"Она сама согласилась поехать со мной в гостиницу. Сама легла со мной в постель. Но не предупредила, что была девственницей", – заявил он.

А вот источники, знакомые с ситуацией, говорят, что 30-летний красавец-опер мог заключить пари с кем-то из коллег о том, что он первым "преподаст новобранке сексуальный урок".

"После того, как Маша попала в больницу, а произошло это буквально на следующий день после ночи с опером, он всем растрепал в отделе, что спал с ней. И что организм девчонки не выдержал его напора", – пишет издание.

Мария Клочкова Комсомольская правда

Отмечается, что после длительного больничного и возвращения к работе, в отделе девушку встретили насмешками. Помимо этого, выбросили ее вещи в мусорку и забрали компьютер.

"Такое отношение не только к профессиональным, но и физическим качествам девушки, и могло стать фатальным. Маша просто не выдержала издевательств коллектива", – утверждают ее знакомые.

Мария Клочкова mk.ru

Тем временем родные опера, которого подозревают в доведении до самоубийства, уверены, что тот не виноват: "изнасиловать он не мог, а вот следователь, наверное, просто испугалась, что больше на ней никто не женится".

Мария Клочкова mk.ru

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