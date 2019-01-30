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''Посмотрите, какой я крутой!'' Выяснился неожиданный факт в секс-скандале с российским чиновником

1.6тЧитать материал на украинском

Девушки-сотрудницы "Росгеологии", об интимных связях с которыми рассказывал на обнародованном видео топ-менеджер компании Руслан Горринг, отрицают какие-либо отношения с ним.

Об этом рассказал советник главы "Росгеологии" Антон Сергеев, передает "МК". "Мы вычислили этих сотрудниц. Провели с ними беседу. С их стороны никакого возмущения и претензий не последовало", – сказал он.

При этом отмечается, что "никаких фактов, которые озвучил Горринг, не вскрылось".

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Руслан Горринг

Руслан Горринг

Сайт "Росгеологии"

Высказывания топ-менеджера сотрудник компании объяснил так: "Скажем, с его стороны это была бравада. Мол, посмотрите, какой я крутой. Но в любом случае нельзя так разбрасываться словами, если ты занимаешь высокую должность. Нужно думать, что и когда ты говоришь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее винницкая полиция открыла уголовное производство против командира военной части А-1358 Виктора Иванива, которого обвиняют в том, что он на протяжении года домогался своей коллеги. Заявление правоохранителям 24-летняя лейтенант Виктория Сикал подавала уже не раз, но в Хмельницком, где все и происходило, над откровением девушки только посмеялись.

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Россия
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