Последствия взрыва в Бейруте сравнили с руинами завода в России: показательные видео

В сети набирает популярности видео руин Волгоградского тракторного завода, которые сравнивают с последствиями мощного взрыва в Бейруте.

Ролики о разрушенном заводе в Волгограде сняло местное издание v1.ru в 2018 и 2019 годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это не Бейрут после взрыва аммиачной селитры. Это тракторный завод в Волгограде", "Просто его достало взрывной волной путинской стабильности", – пишут пользователи в соцсетях.

Открытие Сталинградского тракторного завода состоялось 17 июня 1930 года. Завод вышел на полную производственную мощность уже в 1932 году. За рабочую смену с его конвейера сходило 144 трактора. К 40-м годам обеспечивал сельхозтехникой более половины СССР.

Еще до войны СТЗ начал переквалифицироваться на производство танков. Осенью 1941 года здесь производились двигатели и знаменитые советские танки Т-34–75. Завод работал и во время Сталинградской битвы, вплоть до начала штурма города 13 сентября 1942 года.

Пережить времена перестройки тракторному заводу не удалось. В 1992 году он был приватизирован.

В апреле 2019 года на территории завода начали возводить многофункциональный комплекс.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

Скрин Twitter

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