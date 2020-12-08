Последний министр обороны СССР умер от коронавируса

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
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Скончался маршал СССР Шапошников

Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников умер от коронавируса.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 25 ноября у 78-летнего Шапошникова обнаружили COVID-19 и пневмонию. Экс-чиновника госпитализировали в одну из больниц Москвы и подключили к аппарату ИВЛ.

5 декабря его состояние ухудшилось, резко упал уровень кислорода в крови. 8 декабря Шапошников скончался.

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, позднее – Военно-воздушную академию им. Гагарина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959 года служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем. В 1960-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе. Затем работал на различных управляющих должностях.

Евгений Шапошников

Возглавлял Министерство обороны СССР с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. До 24 сентября 1993 года командовал Вооруженными силами СНГ.

В июне 1993 года был назначен секретарем Совета безопасности России. Также занимал должность представителя тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина в "Росвооружении".

В 1995 году возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997-го стал помощником президента России по вопросам развития авиации и космонавтики.

В начале 2000-х работал советником генерального директора ОАО "Компания "Сухой", затем стал членом совета директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России умер от коронавируса заместитель главы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев.

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