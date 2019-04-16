"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" впервые ведущим выступил робот.

Об этом сказано на странице ресурса в Twitter, где было опубликовано видео дебюта "нового сотрудника". При этом пользователи сети не оценили "прорыв технологий", высмеяв внешность машины.

"Как после запоя", "Внешность больная", "Пьяный робот", "Больше на больного похож", "Смотрится ужасно", "Лицо российских СМИ", - пишут в сети.

Впервые в эфире телеканала "Россия 24" ведущим новостей выступил робот. Как он справился со своими обязанностями - судить телезрителям. Смогут ли роботы заменить журналистов? pic.twitter.com/khomhZLZT6 — Вести.Ru (@vesti_news) 16 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине впервые провел операцию робот-хирург NASA, его назвали ДаВинчи.

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