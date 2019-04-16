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"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ

1.6тЧитать материал на украинском

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" впервые ведущим выступил робот.

Об этом сказано на странице ресурса в Twitter, где было опубликовано видео дебюта "нового сотрудника". При этом пользователи сети не оценили "прорыв технологий", высмеяв внешность машины.

"Как после запоя", "Внешность больная", "Пьяный робот", "Больше на больного похож", "Смотрится ужасно", "Лицо российских СМИ", - пишут в сети.

"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ
"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ
"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ
"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ
"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ
"После запоя!" Сеть взорвало видео с "пьяным" ведущим на КремльТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине впервые провел операцию робот-хирург NASA, его назвали ДаВинчи.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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