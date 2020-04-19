"После уборной, после работы, перед едой!" В сети вспомнили советские плакаты, актуальные до сих пор

Новости России 03:12, 19.04.2020

Во времена СССР было много плакатов, которые призывали придерживаться личной гигиены. Они стали особенно актуальными сейчас, во время пандемии коронавируса COVID-19.

Подборку советских плакатов опубликовала в Facebook журналистка Эллина Циховская (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Советские плакаты призывали мыть руки

На каждом из них содержатся лозунги с призывом мыть руки:

  • "Мой руки после уборной, после работы, перед едой!",

  • "Чистота – необходимое условие оздоровления быта трудящихся",

  • "Грязные руки – источник заразы".

Еще один плакат цитирует стих Владимира Маяковского:

  • "Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила –

Будь культурен: перед едой мой руки мылом!"

Facebook Эллины Циховской
Facebook Эллины Циховской
Facebook Эллины Циховской

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какое белье носили женщины в СССР, а также как именно отдыхали советские люди.

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