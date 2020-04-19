"После уборной, после работы, перед едой!" В сети вспомнили советские плакаты, актуальные до сих пор

Во времена СССР было много плакатов, которые призывали придерживаться личной гигиены. Они стали особенно актуальными сейчас, во время пандемии коронавируса COVID-19.
Подборку советских плакатов опубликовала в Facebook журналистка Эллина Циховская (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Советские плакаты призывали мыть руки
На каждом из них содержатся лозунги с призывом мыть руки:
"Мой руки после уборной, после работы, перед едой!",
"Чистота – необходимое условие оздоровления быта трудящихся",
"Грязные руки – источник заразы".
Еще один плакат цитирует стих Владимира Маяковского:
"Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила –
Будь культурен: перед едой мой руки мылом!"
Facebook Эллины Циховской
Facebook Эллины Циховской
Facebook Эллины Циховской
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