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19 апреля • обновлено в 03:52
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"После уборной, после работы, перед едой!" В сети вспомнили советские плакаты, актуальные до сих пор

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Во времена СССР было много плакатов, которые призывали придерживаться личной гигиены. Они стали особенно актуальными сейчас, во время пандемии коронавируса COVID-19.

Подборку советских плакатов опубликовала в Facebook журналистка Эллина Циховская (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Советские плакаты призывали мыть руки

Советские плакаты призывали мыть руки

На каждом из них содержатся лозунги с призывом мыть руки:

  • "Мой руки после уборной, после работы, перед едой!",

  • "Чистота – необходимое условие оздоровления быта трудящихся",

  • "Грязные руки – источник заразы".

Еще один плакат цитирует стих Владимира Маяковского:

  • "Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила –

Будь культурен: перед едой мой руки мылом!"

"После уборной, после работы, перед едой!" В сети вспомнили советские плакаты, актуальные до сих пор

Facebook Эллины Циховской

"После уборной, после работы, перед едой!" В сети вспомнили советские плакаты, актуальные до сих пор

Facebook Эллины Циховской

"После уборной, после работы, перед едой!" В сети вспомнили советские плакаты, актуальные до сих пор

Facebook Эллины Циховской

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История СССР
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Насрал в шаровары - мой руки с гывном на устах! Перед скачками протирай кастрюлю стекломоем!
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