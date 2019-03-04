"После секса что-то пошло не так": в России две девушки ножами изрезали трех иностранцев

В Москве две девушки изрезали ножами трех иностранцев из Йемена.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы России еще 28 февраля, сообщили "РИА Новости" в правоохранительных органах.

"Произошла драка, в которой троим гражданам Йемена нанесли ножевые ранения в область шеи", – отметили в полиции.

В ходе розыска полицейские задержали двух девушек, 1994 и 1998 годов рождения, иностранцев с ранениями доставили в больницу.

Издание "Комсомольская правда" добавило, что девушки были проститутками, которые вместе с тремя мужчинами приехали на квартиру на улице Гурьянова.

"После секса что-то пошло не так. То ли иностранцы отказались платить, то ли дали сумму меньше, чем договаривались, но русские дамы не стали церемониться и начали драку. Причем у девушек были ножи. Удары наносили в шею. Около 5 утра соседи вызвали полицию", – сказано в сообщении.

Отмечается, что девушки занимались не только проституцией, а ранее уже неоднократно задерживались полицейскими и даже были судимы по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве мужчина зверски убил своих жену и сына, после чего попытался свести счеты с жизнью.

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