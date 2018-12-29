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После сала: Лукашенко исполнил новое желание Путина. Появилось видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе России Владимиру Путину в честь Нового года четыре мешка картошки.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского политика Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1", отметив, что это была просьба лично Путина, который ранее заказывал у Лукашенко сало.

"Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так: ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", — рассказала Эйсмонт.

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После сала: Лукашенко исполнил новое желание Путина. Появилось видео

Она добавила, что Лукашенко подарил Путину четыре мешка картофеля разных сортов: для жарки, для драников, для пюре, а также для запекания и отваривания.

После сала: Лукашенко исполнил новое желание Путина. Появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. При этом довольно скоро Лукашенко прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Россия
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Зямов Oся
Зямов Oся
Батько персонаж ещё тот)))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Бедный ботоксный педофил! Жрать ему нечего. Так все равно выкинут все карьоху - карла побоится есть ее
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Федоров Федор
Федоров Федор
Воронов Сергей, он тебя в детстве ботексным буем проткнул?Иначе откуда знания об вышесказанном?Жаль тебя...неизлечимая психологическая детская травма ...
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