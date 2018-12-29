После сала: Лукашенко исполнил новое желание Путина. Появилось видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе России Владимиру Путину в честь Нового года четыре мешка картошки.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского политика Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1", отметив, что это была просьба лично Путина, который ранее заказывал у Лукашенко сало.

"Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так: ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", — рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что Лукашенко подарил Путину четыре мешка картофеля разных сортов: для жарки, для драников, для пюре, а также для запекания и отваривания.

"Какая-то для жарки, какая-то для драников, какая-то для пюре, там все было подписано": Лукашенко подарил Путину белорусское сало и четыре мешка картошки pic.twitter.com/692t6UPN9u — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. При этом довольно скоро Лукашенко прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.