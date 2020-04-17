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17 апреля • обновлено в 11:34
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Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философ Все статьи автора

После кризиса Кремль будет метаться, как ощипанная курица. Хорошего в этом мало

Надо напомнить: до пандемии и падения нефти у Кремля уже были большие проблемы с тем, как оживить экономику. Как все знают, Путин рассчитывал это сделать за счет больших инфраструктурных проектов и сразу столкнулся с тем, что даже заявленные госденьги на эти проекты экономические субъекты забирают плохо, неохотно. Теперь ситуация ухудшилась. К концу года Кремль выйдет сильно ободранным из пандемии и падения нефти. Получится так: другие экономики сразу начнут быстро идти в рост. Одни - на дешевом бензине, другие, как Китай, на своих производствах, третьи на европейских восстановительных грантах. А Кремлю "перезапускать" экономику не на чем.

При этом Путин и Кремль в 2020 году очень хамски себя повели в отношении сильных слоев общества: и эти слои пойдут в разнос, начнут разбегаться, солидарности уже не будет как в прошлом. Солидарность была, когда "вставали с колен". Но эта эпоха позади.

И что будет? Это будет - "ободранная автаркия". Вой и визг усилится. Поскольку по двору будет метаться ощипанная курица. Хорошего в этом мало. На первую линию окончательно вылезет одна гэбня. Сейчас они составляют подложку всей активности, они при Путине стали той кристаллической платформой, на которой все и растет и принимает форму. Расти ничего не будет и платформа обнажится. Удалить ее или ограничить - невозможно. Кроме гэбни ничего не сохранилось в качестве "институтов". Политические партии, профсоюзы, Церковь, университеты, гильдии, палаты - ничего это нет в качестве субъектов. Институты все "испорчены" хуже, чем в Латинской Америке в свое время.

При Кремле не видно даже и людей, которые должны как-то сформулировать курс для сильных слоев на "после-вставания-с-колен". Получается, что сама гэбня и должна это формулировать. Потому что они задавили уже даже кудринский центр, продолжают крушить редакции медиа (как возможные институции мысли). Спикеры от сильных слоев замолчали уже или только пошучивают публично. К кому перейдет ответственность за все это хозяйство?

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Александр Морозов Александр Морозов
Темы
Мировой финансовый кризис Коронавирус российская экономика
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Россия
Теги
Новости России кризис
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Источник: Facebook Александра Морозова
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
шурик мороз , ты ДЕШОВЫЙ с понтом филосов и ДУРКУЕШЬ подсоциолого ! брось БРЕДИТЬ , шалапут !
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