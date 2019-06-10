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/Новости России

Послали бы на х*й: Троицкий рассказал о возможном "Чернобыле" в России

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Если бы сейчас на территории России взорвалась атомная электростанция, как это было в 86-м году в Союзе на ЧАЭС, россияне не действовали бы так героически, как советские люди.

Они пошли бы на ликвидацию аварии только за большие деньги, а в случае принуждения со стороны чиновников — послали бы всех на х*й, написал в блоге на OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"В Чернобыле люди жертвовали собой ради спасения человечества. Они были бескорыстными, поддавались моральным увещеваниям. Сейчас власть в России настолько подлая, что призывы "спасите других", вызывали бы реакцию – да пошел ты на х*й. Люди сказали бы "мы что биороботы что ли. Что значит "Родина велела"? Плати 10 тысяч баксов, тогда, может и пойду", — отметил он.

Сериал "Чернобыль"

Сериал "Чернобыль"

Телеканал 24

По мнению Троицкого, недавно вышедший сериал "Чернобыль", про ликвидацию аварии на ЧАЭС, — это лучший фильм, снятый про Советский Союз. Ложь и замалчивание трагедии, которая показана в фильме, — это калька нынешней России и действий ее президента Владимира Путина.

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"Потуги российской пропаганды принизить роль этого сериала – просто смешны. Их аргументы — на уровне стеклопакетов в Припяти. Сериал сожрал весь мир живьем, и Россию в том числе. Но там этого никогда не признают. Если бы сейчас что-то рвануло на российской территории – было бы еще хуже. Люди стали циниками, а чиновники – ворами. Все вокруг просто сдохли бы", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, рассекреченные документы КГБ по Чернобылю, догадки многих подтвердились.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Артемий ТроицкийВладимир Путин
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Я на вскидку только четырех человек насчитал кто действовал бы героически. Первый это без сомнения Тема Троицкий. Второй скорее всего Лехаим Навальный, простой русский парень с добрым сердцем. Третий это наверняка Шлава Рабинович, несмотря на свою ненависть к кремлевской ОПГ Шлава простыми рабочими руками таскал бы расплавленный уран из горящего реактора. Ну и четвертый, это Саша Скотник. Его участие под сомнением, но Саша просто хороший человек и я не мог не включить его в список этих героев.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Павлов Дмитрий, Тут больше фраза для автора подходит: по себе людей не судят. И заикаться, что другие будут делать в случае ЧП просто тупо.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Посмотрим,як поведут себя шумеры,когда начнуть взрываться укро- станции. Треба було забрать у рукожопых нерабов не тильки ядерную зброю но и АЭСы
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
написал в блоге на OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий...
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