Послали бы на х*й: Троицкий рассказал о возможном "Чернобыле" в России

Если бы сейчас на территории России взорвалась атомная электростанция, как это было в 86-м году в Союзе на ЧАЭС, россияне не действовали бы так героически, как советские люди.

Они пошли бы на ликвидацию аварии только за большие деньги, а в случае принуждения со стороны чиновников — послали бы всех на х*й, написал в блоге на OBOZREVATEL российский музыкальный критик Артемий Троицкий.

"В Чернобыле люди жертвовали собой ради спасения человечества. Они были бескорыстными, поддавались моральным увещеваниям. Сейчас власть в России настолько подлая, что призывы "спасите других", вызывали бы реакцию – да пошел ты на х*й. Люди сказали бы "мы что биороботы что ли. Что значит "Родина велела"? Плати 10 тысяч баксов, тогда, может и пойду", — отметил он.

Сериал "Чернобыль" Телеканал 24

По мнению Троицкого, недавно вышедший сериал "Чернобыль", про ликвидацию аварии на ЧАЭС, — это лучший фильм, снятый про Советский Союз. Ложь и замалчивание трагедии, которая показана в фильме, — это калька нынешней России и действий ее президента Владимира Путина.

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"Потуги российской пропаганды принизить роль этого сериала – просто смешны. Их аргументы — на уровне стеклопакетов в Припяти. Сериал сожрал весь мир живьем, и Россию в том числе. Но там этого никогда не признают. Если бы сейчас что-то рвануло на российской территории – было бы еще хуже. Люди стали циниками, а чиновники – ворами. Все вокруг просто сдохли бы", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, рассекреченные документы КГБ по Чернобылю, догадки многих подтвердились.

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