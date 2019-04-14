Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

Бывшего "прокурора Крыма" и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую высмеяли за фото, на которых она позирует на ферме с домашними животными.
Соответствующие кадры появились на странице самой "крымской Няши". (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"В "Госдуре" РФ зарплаты мизерные. Натали приходится подрабатывать. А она ж не балерина вам", "Натали с мужем и без", – отреагировала блогер RoksolanaToday&Крым.
facebook.com/PoklonskayaNV
Натали— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 апреля 2019 г.
С мужем и без pic.twitter.com/6A90u3qAnH
facebook.com/PoklonskayaNV
facebook.com/PoklonskayaNV
facebook.com/PoklonskayaNV
facebook.com/PoklonskayaNV
facebook.com/PoklonskayaNV
facebook.com/PoklonskayaNV
Поклонская похвасталась навыками доения коз и сфотографировалась с другими животными. У пользователей ее визит на частную ферму "Гжельское подворье" вызвал насмешки.
"Чет собака тощая. – Ну недоедает, как и Наташа", "Козёл конечно задроченный, но жить будет", "Еще можно: Натали на первом фото с мужем, на втором – с козлами", "И зачем она нам нужна, нам похр*н, кого она доит, мужа или козла", – отметили в комментариях.
В Госдуре РФ зарплаты мизерные— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 апреля 2019 г.
Натали приходится подрабатывать..
А она ж не балерина вам... pic.twitter.com/6u4V1JD3z5
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст", вызвав шквал критики в сети.
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