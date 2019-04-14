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Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

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Бывшего "прокурора Крыма" и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую высмеяли за фото, на которых она позирует на ферме с домашними животными.

Соответствующие кадры появились на странице самой "крымской Няши". (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В "Госдуре" РФ зарплаты мизерные. Натали приходится подрабатывать. А она ж не балерина вам", "Натали с мужем и без", – отреагировала блогер RoksolanaToday&Крым.

Новости
"Няш-мяш, Киев наш!" Поклонская решила заработать на пьянстве в Крыму. Фотофакт
Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

facebook.com/PoklonskayaNV

Поклонская похвасталась навыками доения коз и сфотографировалась с другими животными. У пользователей ее визит на частную ферму "Гжельское подворье" вызвал насмешки.

"Чет собака тощая. – Ну недоедает, как и Наташа", "Козёл конечно задроченный, но жить будет", "Еще можно: Натали на первом фото с мужем, на втором – с козлами", "И зачем она нам нужна, нам похр*н, кого она доит, мужа или козла", – отметили в комментариях.

Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото
Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст", вызвав шквал критики в сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
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3
Комментарии
34
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1
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
До чего же примитивные убогие и ублюдочные хохлы) Чубатый вечно обосранный скот)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
долбоёбы вы хохлы,хуже Поклонской )))
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