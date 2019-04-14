Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

Бывшего "прокурора Крыма" и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую высмеяли за фото, на которых она позирует на ферме с домашними животными.

Соответствующие кадры появились на странице самой "крымской Няши". (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В "Госдуре" РФ зарплаты мизерные. Натали приходится подрабатывать. А она ж не балерина вам", "Натали с мужем и без", – отреагировала блогер RoksolanaToday&Крым.

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

facebook.com/PoklonskayaNV

Поклонская похвасталась навыками доения коз и сфотографировалась с другими животными. У пользователей ее визит на частную ферму "Гжельское подворье" вызвал насмешки.

"Чет собака тощая. – Ну недоедает, как и Наташа", "Козёл конечно задроченный, но жить будет", "Еще можно: Натали на первом фото с мужем, на втором – с козлами", "И зачем она нам нужна, нам похр*н, кого она доит, мужа или козла", – отметили в комментариях.

В Госдуре РФ зарплаты мизерные

Натали приходится подрабатывать..

А она ж не балерина вам... pic.twitter.com/6u4V1JD3z5 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская презентовала автобиографию "Крымская весна: до и после. История из первых уст", вызвав шквал критики в сети.

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