Порванные уши, весь в крови: в России жестоко поиздевались над малышом

В российском Омске над 4-летним мальчиком жестоко истязались его родная мать и отчим – у него оказались порванными уши, весь живот был в ссадинах и царапинах, а на теле просто не нашлось живого места.

Такую страшную картину увидели бабушка и отец малыша, когда пришли навестить его. По факту издевательств над ребенком они заявили в полицию, сообщает "12 канал".

"Откидываю одеяльце, и вдруг мы видим, что ребенок избитый, что у него кровоподтеки, весь красный – я даже не могу передать! Сразу поняла, что это насильственное, что удары были нанесены, издевательства", – заявила бабушка.

В Омске (Россия) мать и отчим жестоко истязались над ребенком

Согласно заключениям медиков, у мальчика диагностирован "синдром жестокого обращения с детьми, множественные ушибы головы, лица, спины". Сам он признался, что его постоянно бил отчим.

Отмечается, что после выписки из больницы ребенка забрали к себе родной отец и бабушка, которые намерены добиться лишения родительских прав матери. Она же и ее сожитель комментариев не дают, хотя написали встречное заявление в полицию, уверяя, что их оклеветали, а мальчик поранился сам, упав с кресла.

Мальчик признался, что его постоянно бил отчим gtrk-omsk.ru

Следственный комитет РФ по Омской области проводит расследование по факту причинения 4-летнему мальчику телесных повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ "Истязание", но пока в отношении неустановленных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Арск в Татарстане (Россия) воспитательница детского сада №8 жестоко обошлась с ребенком во время репетиции новогоднего утра: она швырнула мальчика на пол.

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