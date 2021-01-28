Портников о скрытом месседже Путина в Давосе: если вы будете душить мой режим, я буду стрелять!

Ольга Липич
Ольга Липич
Новости России
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Президент России Владимир Путин

Украинский журналист Виталий Портников раскрыл скрытый смысл заявлений президента РФ Владимира Путина во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоялся 27 января.

В частности, по его мнению, во время выступления российского лидера прозвучали угрозы западному миру. Об этом говорится в его колонке для интернет-газеты "Грани.ру".

"Путин говорит об опасности "поиска того, кого можно обвинить во всех бедах". О том, что "градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает" – очевидно, не с российской стороны. И что "более агрессивным станет характер практических действий" – очевидно, не с российской стороны. И "подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы – вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом". Это тоже как бы не с российской стороны", – написал он.

По словам Портникова, если перевести эту фразу с путинского на человеческий язык, ее довольно просто расшифровать: если вы будете продолжать душить мой режим санкциями, я буду стрелять.

Журналист отметил, что ничего нового в этой угрозе нет.

"Разве Россия не применяла в одностороннем порядке военную силу в Грузии? Разве Россия не применяла в одностороннем порядке военную силу в Украине? Разве российские военные не стали опорой режима Асада в Сирии? И почему, скажите, Путин должен остановиться, если Запад не хочет принять его таким, каким он есть. И если даже захочет", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете, обнародованном Службой внешней разведки Украины, указано, что Путин страдает от проблем со здоровьем, в связи с чем в стране начался процесс смены власти.

УкраинаВиталий ПортниковВладимир Путин