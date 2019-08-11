"Дороже в два раза!" Выяснилось, почему россияне обходят Крым стороной

Итоги туристического сезона в аннексированном Россией Крыму 2019 года не будут существенно отличаться от итогов 2018 года.

"Никаких оснований для роста или падения нет. Ситуация там стабилизировалась". Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

По его словам, в мирное время Крым принимал ежегодно порядка 1,2-1,3 миллиона россиян. "Это тот потолок, который был достигнут в результате напряженной работы в очень привлекательных для россиян условиях", – сказал он.

Крымский пейзаж 1zoom.ru

"Сейчас условия не привлекательные", – констатировал экс-министр.

И пояснил: "Сейчас Крым дороже почти в 2 раза, сейчас Крым менее безопасный – сами же российские СМИ рассказывают про "украинских террористов" в Крыму. Полуостров напичкан военными – это меняет ощущение. И сейчас в Крыму гораздо меньше качественных украинских продуктов питания, которыми Крым славился. А приезжать из Сургута и пить порошковое молоко в крымской здравнице смысла большого нет".

По оценкам Лиева, в 2019 году полуостров посетят порядка 1,2 миллиона россиян, 450 тысяч из которых – люди, которые воспользовались социальными путевками, или "отправляемые бюджетники".

Как писал OBOZREVATEL, российский блогер Александр Горный заявил о том, что в Крым едут "нищие" туристы, и туристический сезон-2020 может быть еще хуже, чем нынешний. Причина в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать на полуостров.

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