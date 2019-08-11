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"Дороже в два раза!" Выяснилось, почему россияне обходят Крым стороной

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Итоги туристического сезона в аннексированном Россией Крыму 2019 года не будут существенно отличаться от итогов 2018 года.

"Никаких оснований для роста или падения нет. Ситуация там стабилизировалась". Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

По его словам, в мирное время Крым принимал ежегодно порядка 1,2-1,3 миллиона россиян. "Это тот потолок, который был достигнут в результате напряженной работы в очень привлекательных для россиян условиях", – сказал он.

Крымский пейзаж

Крымский пейзаж

1zoom.ru

"Сейчас условия не привлекательные", – констатировал экс-министр.

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И пояснил: "Сейчас Крым дороже почти в 2 раза, сейчас Крым менее безопасный – сами же российские СМИ рассказывают про "украинских террористов" в Крыму. Полуостров напичкан военными – это меняет ощущение. И сейчас в Крыму гораздо меньше качественных украинских продуктов питания, которыми Крым славился. А приезжать из Сургута и пить порошковое молоко в крымской здравнице смысла большого нет".

По оценкам Лиева, в 2019 году полуостров посетят порядка 1,2 миллиона россиян, 450 тысяч из которых – люди, которые воспользовались социальными путевками, или "отправляемые бюджетники".

Как писал OBOZREVATEL, российский блогер Александр Горный заявил о том, что в Крым едут "нищие" туристы, и туристический сезон-2020 может быть еще хуже, чем нынешний. Причина в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать на полуостров.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Аннексия Крыма
Персона
Александр Лиев
Место
Украина
Тег
Крым
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Ferat Bey
Ferat Bey
А мне, например, туристы в Крыму не нужны. Ни русские, ни украинские, ни евреопейские, ни азиатские... никакие. Я не имею никакого отношения к туристическому бизнесу. У меня нет магазина, нет квартиры, которую я мог бы сдавать туристам. Только цены взлетают от этих туристов. И Природу жаль . Природа Крыма настолько слабенькая, настолько маленькая и хрупкая, что миллионы туристов для неё -- это непомерная тяжесть. Леса в Крыму реденькие, речушки-ручейки мелюсенькие... Вы видели крымскую белку? :) Она больше на маленькую крыску похожа. Можевельник за последние 20 лет вырубили на подставки для чайников(на каких чердаках сейчас пыляться эти подставки?), рощи грецких орехов вырубили ещё во времена СССР для нужд мебельной фабрики. Туристы, на... мне ваши туристы не нужны.
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