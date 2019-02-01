Поребрик News: ''голодомор'' для Донбасса и киевские князья-м*скали

Кремлевские пропагандистские СМИ 31 января устроили переполох из-за предложения проверять жителей Донбасса на детекторе лжи, озвучили ультиматум для возвращения ОРДЛО в состав Украины, а также отличились "перлом" об украинской истории.

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На российском ТВ обвинили Украину в попытках заморить голодом население временно оккупированных районов Донбасса.

"Вы хотите на границе Украины и России, будем формально говорить, хотя это не так, на границе "ЛНР", "ДНР" и России, ввести заградительные миротворческие батальоны для того, чтобы пресечь туда поставки гуманитарной помощи, продовольствия, топлива", – заявил на телеканале "Россия 1" ведущий пропагандистской программы "60 минут" Евгений Попов.

Российские пропагандисты стали применять термин "юго-восток", которым раньше обозначали временно оккупированные территории Донбасса, по отношению к свободным территориям Украины.

Такую оговорку допустил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, который является одним из авторов концепта "Новороссии".

Российский пропагандист, политолог Владимир Корнилов заявил, что киевский князь Юрий Долгорукий никогда таковым не был, поскольку пришел в столицу Киевской Руси с территории нынешней России.

Это якобы подтверждают формулировки из украинских учебников по истории, в котором князя детям преподносят как "м*скаля".

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Украина не может мечтать о "холодном мире" с Россией, поскольку на Донбассе якобы идет "гражданская война".

"Они все говорят: "Россия сдает Донбасс". Повторяю 156 раз: не дождетесь! И повторяю 156 раз: нет никакой войны с Россией! У вас на территории есть гражданская война. Никакого холодного мира с Россией у вас нет и не будет. Очнитесь! Мы на вас смотрим, как на сошедших с ума близких родственников!" – высказался Соловьев.

Директор центра политической конъюнктуры России и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков заявил, что Донбасс не вернется в Украину, если террористическим "Л/ДНР" не предоставят политические права в ее составе.

"Гарантией того, что будет безопасность, является представление у Донбасса того, что он будет иметь свои полностью реализуемые в Украине политические права. Если Украина предоставлять Донбассу эти права не будет, он никогда не будет частью Украины. Никакого украинского флага над Донбассом без выполнения Минских соглашений не будет! Об этом надо забыть", – самоуверенно высказался он.

Пропагандисты Кремля устроили переполох из-за предложения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Речь идет о проверке на полиграфе жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с "Л/ДНР".

"Фильтрационные лагеря они обещают Донбассу! Это прокурор, это высшее должностное лицо! Это законник, это гарант законности!" – впал в ярость телеведущий "России 1" Евгений Попов.

Украинский журналист Роман Цимбалюк дал ответ депутату нелегитимной Госдумы России Константину Затулину на требования от Украины федерализации.

"Что же мы видим на оккупированной территории Украины? Вот там настоящая федерализация — граница между Луганском и Донецком. И, наверное, это для вас пример, но точно не для нас. Попробуйте сделать границу между Санкт-Петербургом и Москвой, а потом будете учить нас жизни. Никакой кремлевской федерализации Украины. Бродите лесом!" – заявил Цимбалюк.

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