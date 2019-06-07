Поребрик News: в России резко ответили на идею Зеленского

Российские власти воспротивились идее президента Украины Владимира Зеленского относительно включения США в "нормандский формат". Также в РФ пригрозили возвращением к горячей фазе войны на Донбассе.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов назвал недопустимым включение США в переговоры по мирному урегулированию на Донбассе, на котором настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, заявление о необходимости расширения "нормандского формата" нельзя расценивать иначе как "попытку уйти от содержательных проблем в сторону формальных". "Почему, кстати, не Беларусь или Китай? Это имитация решения вопроса и его реальное торпедирование", – возмутился одиозный член Совфеда.

Олег Морозов

Так называемый "председатель государственного совета" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что Украина якобы останется суверенным государством, только если выполнит ряд условий России.

"Нужно осудить "государственный переворот", все его организаторы должны быть осуждены, должен быть признан "референдум" в Крыму как неотъемлемое право крымчан на воссоединение со своей исторической родиной, должен быть признан особый статус Донецка и Луганска. Все люди, организовавшие "гражданскую войну" и бойню на юго-востоке, должны быть осуждены, должны быть возвращены все затраты Донецку и Луганску за разрушенную инфраструктуру, за десятки тысяч убитых людей", – сказал пособник оккупантов.

Владимир Константинов

На брифинге спикера МИД РФ Марии Захаровой сербский наемник "ДНР" Деян Берич ("Деки") заявил, что вскоре у террористов на Донбассе может закончиться терпение и они начнут давать жесткий отпор украинским защитникам. Журналист Роман Цимбалюк увидел в его словах завуалированную угрозу возвращения к горячей фазе войны на Донбассе.

"После этого пропагандисты обычно начинают рассказывать, что "ополченцы", то есть коллаборационисты или российские боевики, выпрыгивать хотят из окопов и бежать с автоматами завоевывать Киев. На самом деле я бы такие слова воспринимал серьезно, потому что таким образом Кремль может просто начать намекать: "Будете дальше отстаивать независимость Украины, тогда приедет из Российской Федерации новая партия российских боевиков", – сказал он.

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла постоянное искажение невыгодных российской власти фактов в пропагандистских СМИ.

"В России какие угодно неприятные ситуации можно сгладить. Цензура не вырезала из фильма про Элтона Джона восемь минут сцен секса и наркотиков, а государство подарило россиянам восемь минут для общения с семьей. Тимати не заказал свою коллекцию на Ali Express, а импортозаместил в обратном порядке. Сборная России не проиграла финнам, а победила гордость и дала северным соседям порадоваться", – иронизирует Соколова.

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