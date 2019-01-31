Поребрик News: три условия Кремля к независимости Украины

Российские пропагандистские СМИ 30 января угрожали Украине "денацизацией", захватом всех южных и восточных областей и ставили условия для дальнейшего существования независимой Украины.

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Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Россия не должна ограничиваться оккупацией Крыма и Донбасса и призвал ее вторгнуться во все южные и восточные области Украины.

"Лучше поздно, чем никогда. Пора взяться серьезно за Украину, жестко и конкретно. Вплоть до свержения существующего режима и отторжения всего юго-востока, ориентированного исторически на Российскую империю и СССР! Это – наши территории, и надо об этом смело и активно говорить. Хватит! Вся территория бывшего СССР – это наша земля!" – высказался пропагандист.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что революция в Венесуэле развязывает руки России в Украине, и страна-агрессор якобы может пойти даже на масштабное вооруженное вторжение.

"Венесуэльский сценарий нам развязывает руки в Украине. Вы молитесь, чтобы американцы войска не ввели в Венесуэлу. Я вам так скажу: многие, кто вот так ручкой на Россию делали, потом, когда зубы не досчитывались и не понимали, что происходит, говорили: "Так мы же шутили", – свысока высказался Соловьев.

Российский писатель, экс-террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что в будущем Украина и Россия якобы вновь объединятся в одну страну.

"Мы — действительно один народ. Даже не с этими областями, а и с Сибирью, с Архангельском, Астраханью – мы все объединимся. Польшу не возьмем уже, потому что не надо нам, а вот свое вернем безусловно", – ухмыляясь, заявил Прилепин.

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что Россию устроит только такая независимая Украина, которая выполнит три ее ключевых условия.

"В принципе Российская Федерация приветствовала бы независимую Украину в том случае, если бы она была нейтральной, федеративной и качественно выполняла транзитную функцию", – нагло озвучил требования агрессора Куликов.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия рассматривает возможность проведения в Украине "денацизации" и захвата ее территорий. Поводом для его угроз стало заявление украинского политолога Василия Вакарова. Он сказал, что поколение украинцев, растущее на возрождении исторической памяти, в будущем может захватить власть в свои руки.

"Я – за. Вот пусть захватывают – тем больше у нас будет оснований провести экстренную денацизацию", – едко ответил Вакарову Соловьев.

Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин заявил, что не менее эффективным, чем война, в Украине было бы воздействие на "российских соотечественников" и работа с пророссийскими политическими силами.

"Я не видел никакой перспективы в введении войск российских в Украину. Я видел другую перспективу – необходимость плотнее работать с политическими силами Украины, с нашими соотечественниками в Украине. Попробовать выйти на массы населения Украины через голову той самой украинской политической элиты, которая абсолютно предательна по отношению к украинско-российским отношениям. Вот этого мы не смогли обеспечить", – сказал Затулин.

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