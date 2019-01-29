Поребрик News: Россия устроила праздник на костях и готова ''слить'' Донбасс

В России в честь годовщины снятия блокады Ленинграда устроили "праздник на костях". Тем временем, официальная пропаганда РФ призывает отправить войска к берегам США,

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В Санкт-Петербурге к годовщине снятия блокады Ленинграда провели ряд мероприятий, которые возмутили людей и были восприняты как кощунство. Реконструкторы дошли до того, что имитировали лежащих на улице людей в голодном обмороке. В городе также проводили тематические игры-викторины о трагедии, выдавая победителям в качестве приза блокадный паек хлеба.

Кроме того, россиянам предлагали пострелять из снайперской и противотанковой винтовки. Мишенями были муляжи немецкого танка и офицера Вермахта.

Российский писатель, террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что в ближайшем будущем Россия не намерена сдавать псевдореспублики на Донбассе, поскольку вложила в них много ресурсов.

"Они, конечно, не очень в восторге от Донбасса. Донбасс сам себя навязал нашей России, глубоко капиталистической стране, олигархической. Донбасс себя навязал, он сказал, что вот мы есть, и вы от нас никуда не отвертитесь. И они вынуждены с этим иметь дело. Конечно, если бы была возможность, они бы его спихнули обратно. Но возможности такой нет. Пока, слава Богу, не представляется. Хотя некоторые опасения по этому поводу у меня существуют. Я смотрю на выборы в Украине, от этого очень много зависит", – подчеркнул преступник.

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что в современной России люди лишены возможности покупать нормальные продукты.

"Может быть, в России они поэтому такие злые, что там пожрать, извините, нечего? Такое выражение, как санкционка или запрещенка, в Украине скажут: "Что за бред?". А у них вот так вот, там ввели продэмбарго против иностранных продуктов. И самые вкусные сыры там не продаются", – отметил он.

Цимбалюк добавил, что россиян уже тоже начинает возмущать такое положение вещей. Особо остро на бессмысленные продуктовые санкции реагируют жители российской глубинки, где уровень благосостояния граждан существенно отличается от московского.

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, заявил, что Россия должна направить свои подводные лодки к берегам США и отомстить ей за якобы устроенный переворот в Венесуэле.

"Проводим учения в Мексиканском заливе, может быть, с Китаем. Пусть там всплывет парочка наших новых многоцелевых подводных лодок. Пусть там всплывут и проведут показательные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр", закрыв воздушное пространство, чтобы никто не пострадал. Для борьбы с международным наркотрафиком исключительно, для безопасности США, Латинской Америки", – нагло высказался рупор Кремля.

Кроме того, он размечтался о построении российской военной базы на территории Кубы для противодействия США. По его словам, сейчас страна позволит это сделать, поскольку ее народ якобы очень любит россиян.

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