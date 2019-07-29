Поребрик News: ветеран АТО устроил антиукраинский демарш в России

Бывший участник АТО в эфире российского телевидения устроил антиукраинский демарш, а президенту России Владимиру Путину пригрозили грандиозным компроматом.

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Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что некоторые кандидаты в нардепы от "Слуги народа" уже проводили переговоры с Москвой о нормализации отношений между Украиной и Россией.

"Имею в виду именно блок Зеленского, но я не буду называть имен. Смею вас заверить – это идет по возрастающей. Но учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва, давайте не будем этих людей подставлять", – подчеркнул российский депутат.

Экс-участник АТО Александр Мединский появился на российском пропагандистском телевидении и устроил антиукраинский демарш. Он заявил, что Украина якобы страдает комплексом неполноценности, а затем и вовсе назвал россиян "братским народом".

Также Мединский набросился на украинского эксперта Вадима Трюхана и потребовал "целовать украинскую землю", якобы привезенную с Донбасса.

Как стало известно OBOZREVATEL, Мединский служил в 8 полку Сил специальных операций, который принимал участие в АТО. Однако заявления перебежчика о том, что он командовал группой разведки, не соответствуют действительности.

Telegram-канал Ольги Скабеевой

Украинский журналист Роман Цимбалюк ответил на агрессивные выпады спикера МИД России Марии Захаровой из-за вступления в силу закона об украинском языке.

"По какому-то стечению обстоятельств в России приняты законы, которые обязывают людей, которые приезжают в эту страну работать или жить, знать язык страны (то есть русский), и культуру, и обычаи. И масса таких нюансов. Но почему-то когда у нас пытаются сделать по сути что-то подобное, стоит вой на болотах", – иронизирует журналист.

Российский блогер и финансист Слава Рабинович анонсировал обнародование сенсационных материалов о том, на чем держится режим президента России Владимира Путина и во сколько это обходится.

Рабинович, в частности, пообещал раскрыть, сколько, на самом деле, "стоит" Путин, откуда и как он берет свое богатство, и где именно он его прячет, а также каков план незаконного удержания власти Путиным.

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