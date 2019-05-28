Поребрик News: в России замахнулись еще на две области Украины

Кремлевские пропагандисты 27 мая придумали рецепт, "как отвоевать нормальную Украину у Украины Бандеры". Также на росТВ размечтались о появлении двух новых псевдореспублик по образцу "ДНР".

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах боевиков "ДНР", заявил, что Одесса и Харьков в любой момент могут превратиться в подобие террористических "республик" Донбасса.

"Вдруг однажды Одесса просыпается, и там висит какой-нибудь триколор или красный флаг над администрацией. И говорят – ребята, там зашли какие-то "вежливые люди". По моим ощущениям, то же самое в Харькове будет. Там просто в течение двух часов сами одесситы, харьковчане соберут всех "правосеков", всех ублюдков, сами притащат их в администрации. И откуда-то взявшиеся триколоры и красные советские флаги будут висеть уже на 90% балконов и окон", – угрожающе высказался писатель-террорист.

Сторонник террористов "Л/ДНР" Захар Прилепин посоветовал россиянам прекратить относиться к украинцам как к недолюдям, чтоб отвоевать "нормальную" Украину у "Украины Бандеры и Шухевича".

"С самого начала 2014 года я говорил, что не надо бороться с Украиной, с украинством, с вышиванкой, с борщом, с украинской культурой. Прекратить вот эту тему, что когда украинец умнеет, он становится русским – цитата из Гумилева… Надо завоевывать, отбирать нормальное украинство, нормальную Украину. Украину Махно, Рыбалко, Ковпака, Леси Украинки. Ее надо забирать у Украины Шухевича и Бандеры… К чему издеваться и говорить, что украинцы какие-то недолюди?.. Мы с вами такие же были идиоты 15,20, 30 лет назад, тоже скакали на костях своей страны", – заявил Прилепин.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оконфузился в прямом эфире из-за Украины. Он забыл, как называется улица Киева, где находится Администрация президента.

"Врага добьют в его логове, и это логово – на Банной в Киеве", – заявил рупор путинской пропаганды.

Затем Соловьев попытался исправить нелепую оговорку, но так и не вспомнил реальное название улицы – Банковая. "На Банковской, на Приватбанковской", – едко отметил пропагандист.

Прокремлевский журналист Александр Сосновский заявил, что в операции по прохождению украинскими кораблями Керченского пролива, во время которой 24 моряка попали в плен к России, якобы участвовали войска НАТО.

"В операции украинских ВМС по продвижению трех несчастных катерков в районе Керчи участвовали военные самолеты НАТО, которые взлетели с военной базы в западной Германии и потом двинулись в сторону Черного моря. И, находясь там, барражировали во время всей этой операции. И фактически все это подтверждает то, что НАТО участвовало в военной операции Украины", – высказался пособник оккупантов.

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