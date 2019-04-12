Поребрик News: в России взбесились из-за европейского вояжа Порошенко и Зеленского

Российская пропаганда 11 апреля обвинила Францию во вмешательстве в украинские выборы из-за поездки в Париж Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Также на росТВ призвали захватить все украинское побережье Азовского и Черного морей.

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Скандальная спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на запланированную встречу президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Она обвинила Макрона во вмешательстве в украинские выборы.

"Франция растоптала суверенитет Украины! И топтала ее, и уничтожала этот суверенитет на протяжении нескольких лет! Поэтому начинать надо не с выборов 2019 года, а за десятилетия до этого!" – заявила она.

Российский военный корреспондент Александр Сладков признал, что Вооруженные силы Украины стали одной из наиболее мощных армий Европы.

"Тактика войны, конечно, изменилась. Украинская армия, как бы не иронизировали над заявлением Порошенко о том, что эта армия – одна из самых сильных в Европе. Украинская армия очень серьезная, и по своему уровню может тягаться с остальными армиями развитых европейских государств. Сколько вложено в нее?!" – сказал пропагандист.

Внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза в очередной раз приструнил скандальную пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Береза подошел к российским пропагандистам как раз в тот момент, когда они жаловались на прошлые перепалки с украинской делегацией.

"Несмотря на все усилия России, ее послали. Послали давно и надолго. Классика русской поэзии: прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ... Вас никто не хочет видеть. А россиянам я хочу пожелать только одного – когда скинете власть Путина, поверьте, будет жить легче, будет жить проще", – заявил Береза, обращаясь к россиянам.

Профессор Московского государственного университета международных отношений Андраник Мигранян призвал захватить все украинское побережье Азовского и Черного морей после окончания выборов.

"Глубочайший кризис возникает тогда, когда у Порошенко будет очень близкий результат с Зеленским. И, конечно, когда они схлестнутся уже за пределами избирательного поля, тогда Украину можно превратить в сухопутную державу, чтобы не думать о том, что какие-то корабли туда подплывают или отплывают", – заявил Мигранян.

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что россияне с завистью смотрят на выборы президента Украины, поскольку о такой демократии у себя им остается только мечтать.

"Познакомьтесь с великой русской завистью. То, что у нас проходят настоящие демократические выборы, сводит Останкино с ума. Они, как маленький бедный ребенок в лунапарке – хочет прокатиться на карусели, а позволить себе не может. Потому что на этой карусели уже 19 лет катается его стабильно пьяный батя", – потроллила россиян журналистка.

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