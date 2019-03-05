Поребрик News: в России взбесились из-за ''б*ндеровского'' 8 Марта

Кремлевские пропагандисты 4 марта устроили истерику из-за "бандеровского" празднования 8 Марта в Вооруженных Силах Украины. Также на кремльТВ призвали вернуть в России крепостное право и объявили "отцом Украины" Владимира Ленина.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на креативные подарки для бойцов Вооруженных сил Украины к 8 Марта. Речь идет о наборах сгущенки с портретами известных украинских националисток, в частности – жены лидера ОУН Степана Бандеры.

"Националисты уже настроились на новый Майдан, радикалы захватывают храмы канонической церкви, снесенный во Львове памятник советским воинам хотят отправить в Музей террора, а украинских военных поздравят с 8 Марта банками сгущенки с изображением жены Бандеры! Что еще они не сделают, чтобы уничтожить страну?!" – вскипел Соловьев.

Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа террористов Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом.

"Западня была расставлена под эту конкретную даму. И сейчас она думает не о том, что предала родину, товарищей и свой народ, а о том, как у нее все будет замечательно с тем человеком, который служит в структурах СБУ", – заявил он.

Александр Бородай

Российский пропагандист, автор идеи "русского мира" Сергей Кургинян осудил Украину за снос памятников Ленину, сравнив это с убийством родного отца.

"Украинская идентичность без советской Украины не существует! А там внутри – слабина. Первое, что вы сделали, – это выкинули полностью советскую идентичность! Мы видим, как памятники сносите и что делаете! Вы памятники своему основателю сносите! Вы своего отца убиваете! Ленина! А кто еще-то создал Украину?!" – заявил невменяемый пропагандист.

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что отмена крепостного права развалила Россию. Он выразил уверенность в том, что если бы его сохранили, то население РФ сейчас составляло бы 500 млн человек.

"После отмены... миллионы по всей России остались без земли, без дела, неприкаянными. Многие в поисках лучшей доли поехали из сел в города, где начали превращаться в пролетариев, которые потом стали опорой госпереворота 1917 года. Нужно было привлекать рабочих с окраин Российской империи или вообще из-за границы. Так мы сохранили бы и крепкое крестьянство, мощное сельское хозяйство, и подняли бы промышленность, и переворота не было бы. Сейчас население России 500 млн человек было бы", – заявил одиозный Жириновский.

Владимир Жириновский kp.ru

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", оправдался за свое нашумевшее заявление об огромных потерях террористов на Донбассе.

"После моего поста несколько десятков украинских медиа разразились счастливыми новостями: сепаров погубили, вот так праздник! Основный их посыл: в рашкостан поехали гробы. Эти нелюди никак не могут взять в толк хотя бы тот факт, что гробы, как правило, никуда не едут. Из тех четверых в последний раз погибших – трое были жителями Донецкой и Луганской областей. По сути, они такие же украинцы, как и те, что ликуют об их смерти, пуская пузыристые слюни во все стороны", – едко высказался разозленный Прилепин.

Захар Прилепин kp.ru

Российский сенатор от оккупированного Крыма Сергей Цеков предсказал Украине пророссийский бунт через несколько лет. Также он заявил, что спецподразделение "Беркут" снова появится в Украине.

"Условия для серьезного протеста, тем более пророссийского, в Украине в прошедшие четыре-пять лет совершенно были нулевыми. Ситуация сейчас не созрела. Может быть, она созреет через два года, через пять лет, через десять. Я не сомневаюсь, что созреет. Другое дело, в какие сроки", – самоуверенно высказался Цеков.

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов назвал Украину проектом, который создала Россия.

"Если вы посмотрите на историю, то все, что есть нынешняя Украина, это результат сотрудничества с Россией! Не говоря уже о советском периоде, который создал ее буквально в этом виде, советский проект Украина!" – сказал пропагандист.

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