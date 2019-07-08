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Поребрик News: в России выдали нелепый фейк о "зверствах ВСУ на Донбассе"

1.3тЧитать материал на украинском

Российская пропаганда отличилась фейком об "обстрелах мирных жителей Донбасса", которые якобы было видно даже из космоса. Также российский наемник "Л/ДНР" проговорился о новых планах Кремля.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Космонавт и герой России Елена Серова выдала нелепый фейк о том, что якобы лично видела из космоса, как украинские войска бомбили мирных жителей Донбасса.

"С борта МКС невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики, дети! Властям Украины неинтересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность в Украине необходима, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления", – заявила она.

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева похвалила президента Украины Владимира Зеленского за слова о "невозможности разделения жителей Донбасса на террористов и патриотов".

"Начинаем с сенсации, можно так сказать! Зеленский приехал-таки на Донбасс и заговорил на русском языке, невольно признав, что на Донбассе, представьте себе, идет "гражданская" война, которая разделила на своих и чужих целые семьи. Дошло, наконец, до официальных лиц!" – заявила она.

Российский наемник Андрей Морозов (по кличке "Мурз") предложил обеспечить всех боевиков "ДНР/ЛНР" паспортами РФ и объявить их после этого "российскими миротворческими силами".

"Быстрая паспортизация вояк, в случае успеха, помимо прочих интересных следствий, создаёт возможность для трансформации "корпусов" в "Российские миротворческие силы на Донбассе". Можно мило улыбнуться в минских дискуссиях о "вводе миротворцев". Зачем их вводить? Каких-то поляков или бразильцев? Они уже здесь. Любезно предоставлены Россией вместе со всем положенным снабжением. А кто в них будет стрелять, тот будет стрелять в армию РФ со всеми вытекающими", – нарисовал "Мурз" сценарий легализации российской оккупации востока Украины.

Президент России Владимир Путин во время визита в Италию признал, что его страна является стороной конфликта на Донбассе. Обвиняя Украину в нарушении Минских соглашений, Путин заявил: "Давайте спокойненько разберемся, кто, что должен сделать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон".

Украинский журналист Роман Цимбалюк расценил эти слова как признание в вооруженной агрессии против Украины: "Владимир Владимирович, спасибо вам большое. По сути, это было чистосердечное признание – "не перекладывать на одну из сторон". Как только будет общее понимание, кто является сторонами конфликта на Донбассе, тогда мы сможем нащупать желанный для Украины мир".

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Место
Россия
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Новости России
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Петров Игорь
Петров Игорь
...если запад ждал чего-то другого от рашки, кроме тупой брехни, то он еще тупее и бесстыднее рашкованов ...и в этом наша проблема...
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Петров Игорь
Петров Игорь
...эту дуру нужно еще опросить: не видела ли она моторолу с гиви и захаром на орбите, не пролетали ли окоянные...а то вдруг, важный свидетель...
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Истерика - обычное что нацистов животных ожидает)))
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