Поребрик News: в России выдвинули наглый ультиматум Зеленскому

Кремлевские пропагандистские СМИ 21 мая объявили, что президент Украины Владимир Зеленский не может рассчитывать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Вместо этого на росТВ потребовали от Зеленского "покаяться".

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев отбросил возможность телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидером России Владимиром Путиным о мире на Донбассе.

"Я скажу так: если Зеленский с этим вопросом даже попробует позвонить Путину, у Путина будет занято", – отрезал пропагандист.

Владимир Соловьев выступил с дерзкой ультимативной речью, адресованной Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович Зеленский, если вы реально хотите добра вашему народу, вам надо сделать следующее. Во-первых, забудьте про НАТО, объявите Украину нейтральной страной... Ступайте к жителям Донбасса и Луганска и покайтесь перед ними за убитых женщин и детей, за развязанную против них войну... Начните с себя, не смотрите на Россию... С собой разберитесь, Владимир Александрович", – заявил он.

Скандальный российский политик, депутат нелегитимной Госдумы Владимир Жириновский традиционно разразился угрозой уничтожения суверенной Украины.

"Мы вообще не должны признавать выборы в Украине... Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей "Л/ДНР", но и для всех украинцев", – подчеркнул он.

Владимир Жириновский

Спикер МИД России Мария Захарова взорвалась гневом из-за выступления и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на 2 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В нем украинская чиновница призвала ООН не мириться с присутствием РФ в Совете безопасности, пока та не оставит Украину и не освободит всех военнопленных и политических заключенных.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", – едко высказалась спикер МИД РФ.

Мария Захарова

Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил острую перепалку с главой российского Фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко из-за российско-украинской войны.

"Одесса, Донецк, Симферополь и Севастополь – это украинские города! Часть из них русскоязычные, часть из них оккупированы. От этого они не становятся менее украинскими, чем Львов" – заявил Цимбалюк в ответ на антиукраинские выпады оппонента.

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