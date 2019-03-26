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''Поребрик News'': в России решили ''присвоить'' запорожских казаков

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Российская пропаганда 25 марта призывала к расширению границ террористических "ДНР" и "ЛНР", а также к постепенной оккупации Украины. Кроме того, пропагандисты искали "исконно русские корни" запорожских казаков.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил о необходимости значительно расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию юга и востока Украины.

"ДНР" и "ЛНР" надо признать в границах "Новороссии". По Приднестровье…" – ехидно высказался Соловьев.

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Поребрик News: в ''ДНР'' пригрозили захватить Украину за считанные дни

Старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков заявил, что все казачество, включая запорожцев, имеет "исконно русские корни".

"Мы знаем, что многие казачьи войска являлись порождением российской государственности, верой и правдой служили ей, отстаивали ее границы. С исторической и нравственной точки зрения, мы не имеем права отдавать казачью историю, в том числе и запорожскую, не говоря уже о слободском казачестве, на откуп антирусским проектам", – высказался Марчуков.

Андрей Марчуков также заявил, что Россия должна сосредоточиться вокруг "возвращения" себе всей Украины по частям.

"Когда говорят: "Нам нужна вся Украина" – это значит, что ничего не будет сделано и ничего не нужно... Только по частям, как произошло с Крымом, как живет и надеется Донбасс, который уже пять лет в состоянии войны. Только по частям те, кто хочет, кто ощущает себя русскими, для кого Россия – матушка, а Украина – мачеха, те должны стать частью России", – сказал пропагандист.

Топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев отличился странной похвалой президенту России Владимиру Путину.

По мнению Киселева, Путин способствует "выдавливанию маленького Сталина" из каждого члена российского общества, а особенно – чиновников.

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

GlobalSib

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Поребрик News: в России испугались появления "второй Украины"

Внезапные претензии России к Украине о необходимости выплаты репараций за Крым связаны с тем, что аннексия обошлась ей слишком дорого. Об этом заявил работающий в РФ украинский журналист Роман Цимбалюк.

Вместе с тем, Цимбалюк выразил уверенность в том, что до судебных разбирательств Кремля с Украиной дело не дойдет. Поскольку озвученная идея – на грани абсурда и не имеет шансов быть реализованной.

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Персоны
Дмитрий КиселевВладимир СоловьевРоман Цимбалюк
Место
Россия
Теги
Новости Россиипропаганда
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а кацапская мокша все пиздит, это ж мокша! своего нихрена нет!
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Севченко Николай
Севченко Николай
Придурков даже не смущает желто-синий флаг на картине Репина про казаков.
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rauschensky felix
rauschensky felix
Севченко Николай, дурачок, там нет никакого флага.
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