Поребрик News: на росТВ пригрозили превратить Украину в Сирию, а украинцев назвали "сборным субъектом"

Российские пропагандистские СМИ на выходных зазвучали новыми "страшилками". Так, в стране-агрессоре предложили сделать из Украины Сирию, ускорить строительство газопровода "Северный поток-2", а украинцев назвали "сборным субъектом".

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Топовый московский пропагандист Владимир Соловьев пригрозил Украине повторением грузинского и сирийского сценариев. Подлым планом он поделился в прямом эфире на телеканале "Россия 1".

"Я считаю, что хватит ждать миротворцев – надо вводить своих, хватит ждать прекращения огня – надо ввести прекращение огня. Наша страна блестяще показала, как это делается, не только в Грузии, но и в Сирии. Мы можем убедить украинскую сторону забыть о том как стрелять в сторону Донбасса. Мы можем сделать это быстро и эффективно для сохранения жизни как украинцев, так и жителей "Л/ДНР", – сказал он.

Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников призвал свою страну ускорить строительство газопровода "Северный поток-2", так как опасается, что Украина может запретить стране-агрессору осуществлять транзит голубого топлива в Европу.

"Если вы запрещаете провоз пассажиров, авиасообщение, а это тоже транзит, то вы запрещаете провоз железнодорожных пассажиров! Вы подрываете электросообщение с Крымом, говоря о том, что он ваш! Это тоже транзит, только электроэнергии. На месте европейцев я бы сказал: "А завтра они запретят транзит газа! Что мы будем делать? Скорее, россияне, стройте "Северный поток-2"! Бегом!". Потому что украинцы запретили России все, что только можно!" – взорвался возмущениями одиозный политик.

Большой ажиотаж вызвало фото главаря "ДНР" Дениса Пушилина с террористками, которых он поздравил с 8 Марта. Офицер ВСУ, который публиковал фото в соцсети, подписал его "Квест "Кто следующая?", имея в виду переход "ДНРовок" Маргариты Пономаренко и Светланы Дрюк на украинскую сторону.

"Съезд старых Пойо**аних ондатр", "Крайняя правая. Нельзя быть красивой такой", "Что это за курятник с петухом?", "Новый отбор "ополченочки", "Нормальные задницы, по полбанки монтажной пены должно влезть", "Вот шм*ры", "Очередью!"- шутят украинцы в соцсетях.

Пушилин с террористками Facebook Анатолия Штефана

Украинская известная телеведущая Янина Соколова высмеяла фейки на российском пропагандистском ТВ о якобы атаке украинского националиста на продавщицу из-за бутылки "Coca-Cola" с картой Украины без Крыма. Эту бессмысленную ложь рупоров Кремля она раскусила в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube. Она обратила внимание, что актеры в ролике говорят на ломаном украинском языке.

"На этой неделе российское телевидение запи*делось, как никогда. Российский Иван, сдавайся! Тебя ждет горячая борщ, вкусная сало и сладкий-сладкий американский черная вода!" — иронизирует над российской пропагандой журналистка.

Кроме того, она высмеяла раскрученный фейк о том, как в Севастополе коммунальщики умышленно "расчленили" символ "русского мира" — березку, повторив опыт "банедровцев".

"В городе сломали березку, и женщина, искренне переживая, приплела сюда бандеровцев! Вы только вдумайтесь: березка расчленена, как тела на бандеровской лесопилке! В России теперь любое событие можно объяснить украинским фашистами. Дочь получила двойку в школе — во всем виновата сдвоенная молния на гербе СС "Галичина"! Бомж покусал собаку, как немецкая овчарка красного комиссара! Школьники вдохновлялись газом из зажигалки, как сами знаете кто, сами знаете где!" — говорит Соколова.

Также Соколова жестко ответила путинскому пропагандисту Дмитрию Куликову, который назвал украинцев сборным субъектом из разных наций, а жителей западной Украины он вообще выделил в отдельную, несовершенную категорию. Украинская журналистка обвинила его в поддержке нацистских расовых теорий и намекнула, что так современная Россия становится прямым последователем Третьего рейха.

"А вот и этнографы подтянулись с расовыми теориями. Оказывается, украинец — это собирательный субъект. А есть еще какие-то отдельные от украинцев "галицийцы", ну, или плохие украинцы, в отличие от тех, хороших сборных субъектов. Я смотрю еще немного и вы пришлете нам линейку черепа мерить", — сказала она.

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