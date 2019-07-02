Поребрик News: в России придумали "оправдание" за войну против Украины

Кремлевская пропаганда придумала оправдание гибридной войне России против Украины и пригрозила открытым вторжением на Донбасс.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нашел наглое оправдание вмешательству России во внутренние дела Украины. Он возмутился, что украинцы выбирают президентами тех, кто не подходит Кремлю.

"Мы вынуждены заниматься вашими проблемами. Вынуждены! Вы каждый раз неспособны избрать ни одного разумного человека вами управлять", – высказался главный пропагандист России.

Владимир Соловьев пригрозил Украине открытым вторжением армии РФ на Донбасс.

"Стоит российская армия в Крыму... И ни одного выстрела в сторону Крыма! Если бы стояли войска на Донбассе, вы бы ни разу не выстрелили в сторону. Вы что считаете, что если наши войска войдут, они голые, что ли, войдут? Если наши войска войдут на Донбасс, они войдут не голые. Хрен вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" – заявил Соловьев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил позицию Кремля относительно освобождения пленных украинских моряков.

"Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

rian.ru

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