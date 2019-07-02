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Поребрик News: в России придумали "оправдание" за войну против Украины

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Кремлевская пропаганда придумала оправдание гибридной войне России против Украины и пригрозила открытым вторжением на Донбасс.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нашел наглое оправдание вмешательству России во внутренние дела Украины. Он возмутился, что украинцы выбирают президентами тех, кто не подходит Кремлю.

"Мы вынуждены заниматься вашими проблемами. Вынуждены! Вы каждый раз неспособны избрать ни одного разумного человека вами управлять", – высказался главный пропагандист России.

Владимир Соловьев пригрозил Украине открытым вторжением армии РФ на Донбасс.

"Стоит российская армия в Крыму... И ни одного выстрела в сторону Крыма! Если бы стояли войска на Донбассе, вы бы ни разу не выстрелили в сторону. Вы что считаете, что если наши войска войдут, они голые, что ли, войдут? Если наши войска войдут на Донбасс, они войдут не голые. Хрен вы тогда хоть разок в ту сторону стрельнете!" – заявил Соловьев.

Новости
Поребрик News: Украине пригрозили деградацией из-за русского языка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил позицию Кремля относительно освобождения пленных украинских моряков.

"Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Поребрик News: в России придумали "оправдание" за войну против Украины

rian.ru

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Россия
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Разница между Востоком и Западом Украины очень проста. Ни один "террорист" с Востока не убил ни одного ребенка на Западе.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие ясновельможные паны Украинцы! Вот вы себя считаете умными и великими, моря копаете, пирамиды строите, на Марс уже слетали, Донецкий аэропорт шестой год стоит красавец,в Мукачево уже рай наступил и каждый там может с пулеметом бегать , и из-за этого каждый Украинец стал ещё ближе к ЕС и во сне уже видит, как моет унитазы и тарелки в Европе, в Горловке последнюю сепаратистку 11 летнюю убили, в суде теперь решают не судьи ,а непонятные бандиты в масках,в ЕС вас не взяли, с России вы поругались, от истории вы отказались, будущего у вас нет, зато есть долги для будущего поколения, так если вы такие правильные разделитесь по- Европейски, как Чехи и Словаки мирно, и живите своей жизнью, или у вас мозги только для того, что бы убивать детей и стариков на Донбассе, и разрушать их города и села по принципу уничтожу, все равно теперь не моё??
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0
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Дорогие ясновельможные паны Украинцы! Вот вы себя считаете умными и великими, моря копаете, пирамиды строите, на Марс уже слетали, Донецкий аэропорт шестой год стоит красавец,в Мукачево уже рай наступил и каждый там может с пулеметом бегать , и из-за этого каждый Украинец стал ещё ближе к ЕС и во сне уже видит, как моет унитазы и тарелки в Европе, в Горловке последнюю сепаратистку 11 летнюю убили, в суде теперь решают не судьи ,а непонятные бандиты в масках,в ЕС вас не взяли, с России вы поругались, от истории вы отказались, будущего у вас нет, зато есть долги для будущего поколения, так если вы такие правильные разделитесь по- Европейски, как Чехи и Словаки мирно, и живите своей жизнью, или у вас мозги только для того, что бы убивать детей и стариков на Донбассе, и разрушать их города и села по принципу уничтожу, все равно теперь не моё??
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