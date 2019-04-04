Поребрик News: в России предложили помочь Зеленскому и Порошенко

Кремлевская пропаганда 3 апреля предложила кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому помощь в организации дебатов.

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Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, – ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, так стадион! Думай...те! Хто, якщо не", – заявила пропагандистка.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", но затем сбежал с Донбасса, заявил, что может вернуться на фронт в любой момент.

"На раз (могу вернуться. – ред.). Позвонили и сказали: "Захар, завтра у нас там движуха". Ребята с фронта, может позвонить мой собрат, комбат "Фомич", сказать: "У нас все нормально, приезжай", – сказал он, пытаясь играть роль "героя ополченцев".

Украинская журналистка Янина Соколова призвала разговаривать с позиции силы с россиянами, которые пришли оккупировать чужую страну и убивать ее граждан.

"У нас есть такая шутка, что вата должна гореть ярко. Так вот, мне кажется, что пока этим людям не покажут, как можно гореть ярко, с позиции силы не объяснят, что будет, если они и дальше будут двигаться в заданном агрессивном, неумном, уничтожительном направлении как по отношению к себе, так и к соседям и остальным государствам, которые хотят залапать, – они ничего не поймут. Эта страна понимает только позицию силы", – убеждена она.

Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил что Россия пытается помешать движению Украины вперед и манипулирует сознанием украинцев во время избирательного процесса.

"У нас выбора нет. Защищать свою страну придется. Ведь жить с безвизом намного лучше, чем с комендантским часом, который устраивают российские захватчики. И да, всех поздравляю, что Кремль начал лепить хунту Зеленского, не дожидаясь окончания избирательной кампании", – с сарказмом отметил он.

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