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Поребрик News: в России предложили помочь Зеленскому и Порошенко

2.4тЧитать материал на украинском

Кремлевская пропаганда 3 апреля предложила кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому помощь в организации дебатов.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро Олексійович и Володимир Олександрович, – ответственно заявляю, что я, Ольга Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и беспристрастность я гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, так стадион! Думай...те! Хто, якщо не", – заявила пропагандистка.

Поребрик News: в России предложили помочь Зеленскому и Порошенко
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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах "ДНР", но затем сбежал с Донбасса, заявил, что может вернуться на фронт в любой момент.

"На раз (могу вернуться. – ред.). Позвонили и сказали: "Захар, завтра у нас там движуха". Ребята с фронта, может позвонить мой собрат, комбат "Фомич", сказать: "У нас все нормально, приезжай", – сказал он, пытаясь играть роль "героя ополченцев".

Украинская журналистка Янина Соколова призвала разговаривать с позиции силы с россиянами, которые пришли оккупировать чужую страну и убивать ее граждан.

"У нас есть такая шутка, что вата должна гореть ярко. Так вот, мне кажется, что пока этим людям не покажут, как можно гореть ярко, с позиции силы не объяснят, что будет, если они и дальше будут двигаться в заданном агрессивном, неумном, уничтожительном направлении как по отношению к себе, так и к соседям и остальным государствам, которые хотят залапать, – они ничего не поймут. Эта страна понимает только позицию силы", – убеждена она.

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Украинский журналист Роман Цимбалюк заявил что Россия пытается помешать движению Украины вперед и манипулирует сознанием украинцев во время избирательного процесса.

"У нас выбора нет. Защищать свою страну придется. Ведь жить с безвизом намного лучше, чем с комендантским часом, который устраивают российские захватчики. И да, всех поздравляю, что Кремль начал лепить хунту Зеленского, не дожидаясь окончания избирательной кампании", – с сарказмом отметил он.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик Newsроссийская пропагандаФейки российских СМИ
Место
Россия
Тег
выборы в Украине
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Ufo Dan
Ufo Dan
"Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах..." ______Аллё, скабреева (сколопердина или как там её). Максимум, ты можешь стать только "раком" на дебатах и только в своём цирке. Чучело, иди умойся..
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Насмешила скабеева. Организовать дебаты между своими и о своей стране не может. Страшится спросить у "своих": " А кто на идею границы кроить Злокозненно граждан дерзнул вдохновить, Дробления стран поощряя заразу Аннексией Крыма, подкормкой Донбасса?" Модератор международного масштаба, задрипанный...
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Кунецкая Раїса, так Скабеева с вас угорает (понятно, что ее никто не пригласит), как и большиство тут присутствующих)) тролить майдаунов очень увлекательное занятие)) а майдауны плюются в мониторы от злости и мечтают, что рашка вот вот развалится)) и так уже 5ять лет...забавные хохолики)
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А я бы посмотрела, если бы модератором была Скабеева. Она бы за минуты обоих кандидатов до трясучки довела, и из них откровенность бы просто попёрла. А так, ну поставят Казарина (или как там его?).Ну, будет он хвостом вилять, и по команде подтяфкивать, причем все знают, что это Петина шавка, прикормленная. Какой интерес в таких дебатах?
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