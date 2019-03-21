Поребрик News: в России объяснили, какой президент Украины нужен Путину

Российские пропагандистские СМИ 20 марта высмеивали гимн Украины и возмущались из-за Владимира Путина, которого не пригласили на памятные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. Также стало известно, какой президент Украины устроит Кремль.

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Главный российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия не намерена вести переговоры с Украиной, поскольку ее как государство вскоре якобы ждет гибель и распад.

"Нам не о чем с вами переговариваться. Вы не можете понять! Все ваши политики несут чушь, они не понимают главного – мы не собираемся с вами переговариваться. Нам не о чем с вами разговаривать! Вы поймите, зачем нам разговаривать с нацистским падающим режимом? Зачем нам с вами разговаривать? Нам не надо даже с вами говорить – мы просто потом подберем останки", – угрожающе и самоуверенно заявил Соловьев.

Владимир Соловьев разразился едкими шутками о национальном гимне Украины.

"У вас гимн свой или польский? Чем отличается от польского? Первая строка это "ще не вмерла"? Надо попозже перезвонить, когда умерли? Не умерли еще? Ваши политики ее добьют. Вы гимн ваш внимательно читайте. Ваш гимн все время говорит не о том, что вы будете жить, а о том, что вы никак умереть не можете", – сказал Соловьев.

Известный российский журналист Алексей Венедиктов заявил, что президента России Владимира Путина устроит только такой новый глава Украины, который посеет в ней хаос.

"Если говорить о нашем, российском кандидате в Украине, у нас – мистер хаос кандидат. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем Путин считает, что это выгоднее России. Поэтому, собственно, кандидаты Тимошенко, Зеленский, Бойко, еще какие-то люди – неважно, пророссийский или нет. Вот мистер хаос – это нас удовлетворит", – сказал Венедиктов.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов был бы уступить свое место лидеру группы "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку. После этих слов российские пропагандистские СМИ активно начали разгонять фейк о том, что шоумен якобы выразил готовность снять свою кандидатуру.

Их полосы начали пестреть заголовками: "Зеленский готов сняться с выборов ради Вакарчука".

Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин устроил бурную перепалку с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом на российском телевидении.

"Я хочу, чтобы Украины с Бандерой не было. Хочу, чтобы не было такой Украины, в которой герой – Бандера. Еще раз – я против существования Украины под знаменем Бандеры", – раздраженно отрезал он.

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева бурно отреагировала на решение Польши не звать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Польша нарочито не стала приглашать российскую делегацию на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Здравый смысл подсказывает, что страна, которая сыграла решающую роль в освобождении мира от нацизма, должна таки быть на подобных мероприятиях. Но нынешнее националистическое правительство Польши думает, что политический конформизм важнее исторической памяти. Иного объяснения дипломатическому демаршу вообразить невозможно", – вскипела Скабеева.

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