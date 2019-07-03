Поребрик News: в России обвинили Украину в свержении Саддама Хусейна

Кремлевские пропагандисты придумали "оригинальный" ответ на обвинения в оккупации Россией украинских территорий – обвинили Украину во вторжении в Ирак.

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Пытаясь оправдаться за преступные действия России на Донбассе и в Крыму, путинский пропагандист Евгений Попов обвинил Украину в оккупации Ирака.

"Ведь Украина просто позабыла кое-что в своей истории. А вы когда Саддама Хусейна свергали в Ираке, что делала украинская власть? Вы отчуждали чужую территорию! Вы вторглись в чужую страну, там вас не ждали, вот эти несколько десятков украинских войск! Сколько вы еще положили там людей?! Вы вторглись! Вы же говорите про новую нормальность!" – взорвался лживыми обвинениями Попов.

Бывший народный депутат Украины Александр Ковтуненко в эфире росТВ назвал Россию историческим вымыслом и частью украинских территорий. Бурную дискуссию по этому поводу он устроил с российским сенатором Алексеем Кондратьевым.

"Назовите, пожалуйста, господин сенатор, русские этнические земли", – обратился украинец к члену Совфеда РФ. На эту реплику Кондратьев ответил утверждением, что Россия является многонациональной страной. В свою очередь, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева едко добавила, что, согласно логике Ковтуненко, абсолютно все этнические территории России принадлежат Украине.

"Их нет, вы придуманные. Это наша бывшая империя, созданная украинцами и немцами, кстати", – возразил экс-нардеп.

Российская пропаганда распространила фейковую информацию относительно гибели на Донбассе медиков ВСУ из-за обстрела террористов.

Ольга Скабеева заявила, что машина медиков якобы не имела никаких распознавательных знаков и была оснащена пулеметом на крыше.

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