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Поребрик News: в РФ объявили украинцев ''бракованными русскими''

1.3тЧитать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ 17 апреля объявили, что Украина находится под властью бесов, а украинцев назвали "бракованными русскими".

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выступил с маразматичным заявлением о том, что власть в Украине захватили темные силы.

"У вас в стране бесы правят. Вот они носятся с Томосом! Это же все бесы! Вам надо Николая Васильевича Гоголя перечитать. Он как раз много верного о вас писал", – сказал пропагандист.

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Скандальный экс-нардеп Игорь Марков, который сбежал в Россию, выступил с оскорбительной речью об Украине и украинцах на российском телевидении.

"Украинцы – это бракованные русские. Это русские люди, которым сломали мозги, которым исковеркали язык. Все, нет такого понятия и никогда не было! Сто лет назад нам это привили и мы до сих пор в это верим! Чтобы убрать последствия, надо убрать первопричину", – заявил он.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что к России должны отойти минимум три украинских города.

"В том виде, в котором Донбасс контролирует армия "Л/ДНР", Донбасс де-факто уже Россия. Меня волнует, что будет со Славянском, Харьковом, Одессой", – отметил он.

Поребрик News: в РФ объявили украинцев ''бракованными русскими''

Facebook Захара Прилепина

Российский пропагандист Дмитрий Стешин после посещения школы под Донецком рассказал, как в "ДНР" детям со школьной скамьи навязывают пропаганду, которая побуждает их после окончания учебы идти воевать.

"Узнаю с удивлением, что все учебники в школе российские, программы тоже ничем не отличаются. Есть выпускной класс – 11 человек. Директор говорит, что все мальчишки хотят быть военными. Показывает мне буклет Донецкого военного училища: "Одному мальчику в мае уже 17 лет. Он говорит: "Сразу пойду воевать". Они же живут среди военных", – рассказал Стешин.

Поребрик News: в РФ объявили украинцев ''бракованными русскими''

vesti-ua.com

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Поребрик News: на КремльТВ посчитали ''русскоговорящих братьев'' в Украине

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман выступил с яркой речью на российском телевидении, в которой высмеял чрезмерный интерес страны-агрессора к выборам президента в Украине.

"Наше внимание к их выборам напоминает старую деву, которая смотрит в щелочку, как люди занимаются сексом, и говорит, что они занимаются неправильно. У них выборы есть, а у нас нет, к сожалению. Они толком не знают, кто у них будет президентом – мы знаем все заранее. У них скандалы и бардак, как и на всех выборах, а у нас – стабильность кладбища, болота. У них – надежды. У нас – безнадежность", – сказал Гозман.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
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Персоны
Владимир СоловьевИгорь МарковЗахар ПрилепинЛеонид Гозман
Место
Россия
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Pooh Vini
Pooh Vini
Кацапы и есть вторсырьё. Когда коктейль мешали,хромосому от монгол лишнюю прихватили. Издревле отжимать привычны 😃
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Макарский Александр
Макарский Александр
Так,слегка майданутые! Типа,жертвы пьяного зачатия. С 2004 року все стрыбают, хуй знает за шо и спивают щеневмерлу,а як жили в дупе, так и остались. Правда теперь польская дупа превратилась в жидивский тухес,но от этого в быдло-краине ничего не изменилось
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