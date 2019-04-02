Поребрик News: в Кремле удивили реакцией на выборы в Украине

Российская пропаганда 1 апреля упорно доказывала, что Украину населяют "русские, которых заставили быть украинцами", а в МИД РФ отреагировали на украинские выборы показом видеоролика с прогнозом погоды.

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия ждет провокации со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.

"Осталось только вам объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете!" – выкрикнул неадекватный Жириновский.

Также Жириновский заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.

"Украину сделали Сталин, Хрущев и Ленин. У нее была только небольшая часть – Житомир да Киев. Все! А все остальное мы им дали, подарили! И русских заставили быть украинцами", – сказал он.

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что половина Украины якобы готова встречать российских оккупантов с цветами.

"Пишут из одного поселка на той (не нашей, а под украинской армией) стороне Донецкой области: "У меня в поселке из 700 человек (на одном участке) почти 500 за Бойко, 140 – Зеленский". Человек работает в избирательной комиссии, к сведению. Всегда говорил, что в левобережной Украине половина населения точно будет с цветами нас встречать", – самоуверенно подчеркнул Прилепин.

Министерство иностранных дел России едко отреагировало на итоги первого тура выборов президента в Украине.

Вместо официального комментария внешнеполитическое ведомство страны-агрессора разместило на своей странице в Facebook ролик с прогнозом погоды в Украине и подписью "В общем, все ясно".

Украинская журналистка Янина Соколова затроллила скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву за нелепый ролик, в котором она возомнила из себя кандидата в президенты Украины.

"Шок! Ведущий популярного шоу на телеканале "Россия 1" каждое утро тр*хает одного из "кандидатов" в президенты Украины. И, судя по всему, делает это не очень хорошо", – с сарказмом прокомментировала она глупую выходку Скабеевой и намекнула на разлад с супругом, одиозным пропагандистом Евгением Поповым.

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