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Поребрик News: в Кремле удивили реакцией на выборы в Украине

3.3тЧитать материал на украинском

Российская пропаганда 1 апреля упорно доказывала, что Украину населяют "русские, которых заставили быть украинцами", а в МИД РФ отреагировали на украинские выборы показом видеоролика с прогнозом погоды.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия ждет провокации со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.

"Осталось только вам объявить войну нам, и от вас ничего не останется! Но мы не будем объявлять первыми. Мы ждем, когда вы, наконец, обнаглеете!" – выкрикнул неадекватный Жириновский.

Также Жириновский заявил, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.

"Украину сделали Сталин, Хрущев и Ленин. У нее была только небольшая часть – Житомир да Киев. Все! А все остальное мы им дали, подарили! И русских заставили быть украинцами", – сказал он.

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Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", заявил, что половина Украины якобы готова встречать российских оккупантов с цветами.

"Пишут из одного поселка на той (не нашей, а под украинской армией) стороне Донецкой области: "У меня в поселке из 700 человек (на одном участке) почти 500 за Бойко, 140 – Зеленский". Человек работает в избирательной комиссии, к сведению. Всегда говорил, что в левобережной Украине половина населения точно будет с цветами нас встречать", – самоуверенно подчеркнул Прилепин.

Поребрик News: в Кремле удивили реакцией на выборы в Украине

Министерство иностранных дел России едко отреагировало на итоги первого тура выборов президента в Украине.

Вместо официального комментария внешнеполитическое ведомство страны-агрессора разместило на своей странице в Facebook ролик с прогнозом погоды в Украине и подписью "В общем, все ясно".

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Украинская журналистка Янина Соколова затроллила скандальную российскую пропагандистку Ольгу Скабееву за нелепый ролик, в котором она возомнила из себя кандидата в президенты Украины.

"Шок! Ведущий популярного шоу на телеканале "Россия 1" каждое утро тр*хает одного из "кандидатов" в президенты Украины. И, судя по всему, делает это не очень хорошо", – с сарказмом прокомментировала она глупую выходку Скабеевой и намекнула на разлад с супругом, одиозным пропагандистом Евгением Поповым.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Персоны
Захар ПрилепинОльга СкабееваВладимир Жириновский
Место
Россия
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Пять лет назад Меркель сказала о Путине , что он живёт в другой реальности , но он не только сам погрузился ещё больше в другую реальность , послушные СМИ превратили в потусторонних большую половину населения Московии .
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