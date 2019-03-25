Поребрик News: в ''ДНР'' пригрозили захватить Украину за считанные дни

Топ-пропагандисты Кремля призвали захватить Украину за считанные дни и повторить в ближайшем будущем сценарий террористических "Л/ДНР".

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Так кремлевский пропагандист Алексей Ситников заявил, что скоро в западной Украине якобы повторится сценарий террористических "Л/ДНР". Он добавил, что в условиях нарастания недовольства тем, что происходит в стране, население этого региона якобы может потребовать отделения и самостоятельности по аналогии с развалом СССР.

"Такое ощущение, что в зоне не видно той территории, которой сейчас является Украина. Я не исключаю шансов, что западной Украине через некоторое время это надоест. Это может привести к формированию в Западной Украине фактически такого же процесса, как произошел на востоке. Я очень боюсь, что тот набор проблем, который сложился в Украине, может привести к тому, что этот объект эти проблемы может не решить", — сказал Ситников.

Известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, бывший снайпер с "ДНР", заявил, что при желании Россия якобы могла бы полностью оккупировать Украину за считанные дни. Наглыми угрозами Берич взорвался в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".

"Российская армия может взять Украину за 20 дней. Но сколько будет разрушено и сколько погибнет? Я скажу так: на Донбассе еще не было настоящей войны. Это когда по твоим позициях ведется артподготовка трое суток, и там ничего не остается. Ни окопов, ни блиндажей. И потом заходит пехота. Я помню это по примеру Боснии, в начале 90-х — именно так мусульмане там воевали, примерно так действовали и хорваты. Одни фундаменты от домов оставались. Потом — наступление", — попытался напугать украинцев террорист.

Деян Берич "112 Украина"

Российский пропагандист Дмитрий Куликов опозорился на передаче рупора Кремля Владимира Соловьева, процитировав слова врача Травкина из фильма "Тридцать три" и подав их как настоящее мнение актера Евгения Леонова.

"Есть же замечательный ответ западном журналисту нашего великого русского актера Евгения Леонова, которого спросили: "А вы бывали за границей?" Он говорит: "Да, в Польше, Чехии, Германии". "Туристом?" "Нет, в пехоте". Это объективный факт, это зафиксировано в этом же интервью западным СМИ", — сказал Куликов. "Это правда", — согласился с ним ведущий Владимир Соловьев.

Пробил все уровни дна, деятели российских от государственных СМИ уже просто живут в выдуманном мире



Сегодня в соловьёвской программе Д.Куликов (ведущий на ВГТРК и ТВЦ) в качестве реальных событий пересказал сцену из советской комедии



Соловьёв поддакивает, говорит: "Это правда" pic.twitter.com/ItvQI7W4zT - Выборная Навка (@Gulay_Pole) 22 марта 2019 г.

Наталья Поклонская, бывший "прокурор" аннексированного Крыма, ныне депутат нелегитимной Госдумы, заявила, что Донбасс якобы войдет в состав России.

"Донбасс встанет, Донбасс будет процветать. И Донбасс вернется на свою историческую родину. Я знаю об этом. Вот увидите, все наладится. И вы будете гордиться собой, потому что наши дедушки, прадедушки, бабушки, те, которые положили свою жизнь за нашу родину, они же с небес все видят. Ведь они все это чувствуют, молятся за вас и переживают. А вы не изменили их память. Поэтому тернистый путь, но его надо пройти", - поделилась она своими нетрезвыми мыслями во время визита в террористическую "ДНР".

# Поклонская : Донбасс вернётся на свою историческую родину. Я знаю об этом. Ведь Покойный дедушки с бабушками с небес всё видят. И вас ждут. Скоро https://t.co/PZUhxlTL2L pic.twitter.com/FhCXjLhzt2 - Necro Mancer (@ 666_mancer) 22 марта 2019 г.

Один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин заявил, что у президента России Владимира Путина есть несколько двойников. Фрагмент его выступления показали в эфире канала Sobinews во время интервью с украинским журналистом Романом Цымбалюком. Гиркину задали вопрос, где поставить запятую в предложении "Путина казнить нельзя помиловать".

"А какого из них? Их сейчас показывают, как минимум, трех. Сто процентов уверен, Путина будет сбрасывать не народная революция — Путина будет сбрасывать его собственное окружение", — ответил преступник.

На митинг, посвященный празднованию пятилетия аннексии Крыма, не пустили бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной КПУ. Несмотря на пророссийские взгляды коллаборанта, ему отказали в посещении мероприятия и перегородили дорогу полицейским кордоном.

На видео мужчина представляется последним народным депутатом Украины и возмущается, почему полиция не пускает его пройти через забор. Чтобы вызвать жалость, он похвастался, что "стоял против бандеровцев". Но предателя Украины все равно не стали слушать.

Украинский журналист Роман Цимбалюк отметил, что не смог узнать, кто же попал на скандальное видео, поскольку соратник оккупантов стоял в профиль.

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла российских пропагандистов, которые посвятили целый сюжет катанию президента России Владимира Путина на породистой лошади. В частности, рупоры Кремля похвастались, что Путин покатался на 16-летней лошади ганноверской породы. Животное имеет имя и кличку — Вальс, Иван.

"Путин наконец оседлал русского Ивана! Первого русского в 16 лет? Дежавю", - с улыбкой сказала она, делая отсылку к словам соратника Путина, лидера Чечни Рамзана Кадырова, который хвастался, что убил первого русского в 16 лет.

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