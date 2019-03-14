Поребрик News: на росТВ украинцев назвали фашистами и пригрозили отколоть Донбасс

Российские пропагандистские СМИ 13 марта пригрозили Украине потерей территорий. В эфире росТВ украинцев назвали "фашистами", "неонацистами" и "заблудившимися австро-венграми".

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев неуместно пошутил в адрес украинцев, дав понять, что считает их неполноценной нацией. Все началось с обвинений Куликова в том, что украинские националисты пытаются разделить "единый русский народ" в надежде на то, что США смогут разрушить Россию.

"Поэтому вопрос встанет простой: да, мы — один народ. С тем, кто готов вместе с нами бороться. Вместе с нами, а не против нас. Поэтому те, кто готовы не отказаться ни при каких условиях от принадлежности к великой русской цивилизации, так с теми мы — один народ. Украина — не один народ. Вот, наши, а есть случайно заблудившиеся австро-венгры. Наших больше", — высказался украинофоб.

Также топ-пропагандист озвучил нелепую ложь о том, что в Украине якобы наблюдается острый дефицит священников для автокефальной Православной церкви Украины. Более того, рупор преступного путинского режима заявил, что ее храмы якобы пустуют без прихожан.

"Коррумпировали константинопольского антихриста (Вселенского Патриарха Варфоломея. - Ред.), пообещав ему недвижимость! Мало того, дошли до того, что не могут найти священнослужителей даже в то, что украли! Позорище! Священнослужителей, сказали, будем учить в живом режиме. Это как? Ну как, у них образования нет, но кого-нибудь найдем — будут служить. Захватили здания, а там ни паствы нет, ни священников. Вы не знаете ничего, что у вас происходит в Украине. Спросите у нас — мы расскажем", — язвительно высказался неадекватный пропагандист.

Депутат нелегитимной Госдумы России Леонид Калашников нагло заявил, что после выборов президента 31 марта Украина якобы может потерять весь Донбасс, а Россия, по его словам, признает регион отдельным "государством".

"Донбасс, скорее всего, тоже вы отколете после этих выборов. Отколете! Дело не в признании выборов, а в признании Донбасса со стороны России. И вы дальше продолжите югославизацию своей страны! Или вы остановитесь!" — озвучил он наглый ультиматум.

Известная скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко заявила, что современные украинцы являются пособниками фашистов и неонацистами. Сторонница России возмутилась из-за того, что в Украине якобы выбирают извращенные и фальшивые цели для объединения народа, которые, по ее словам, никто не поддерживает.

"Что мы видим в Украине. Объединяться вокруг чего? Вокруг русофобии? Конечно, больше чем полстраны не будет этого делать. Объединяться вокруг унификации и насильственной украинизации кто будет Большая часть не будет. Когда давят веру православную, когда делают насильственным путем какую-то управляемую вручную государственную церковь, документы которой еще и от общества скрывают! Большая часть украинцев, они же адекватные, они не будут этого поддерживать! Сейчас мы видим, что комфортным делают для русофобов, коллаборационистов, пособников фашизма, неонацисты, людей, которые готовы за чужую точку зрения убить человека, по другую точку зрения убить человека! Это по сути неофашизм! Это новая форма современного фашизма в Украине! Вот для этих людей комфортную страну создают", — агрессивно возмутилась экс-регионалка Бондаренко.

Российское пропагандистское телевидение подхватило новость, что в одном из магазинов бытовой техники сети COMFY в Одессе в зале звучала англоязычная песня "Go hard like Vladimir Putin" в поддержку президента России. Компания COMFY официально принесла извинения и заверила, что непричастна к произошедшему. РосТВ растиражировали этот случай на своих экранах.

"За чистотой помыслов простых замечательных украинцев, которые любят русских, следят даже в супермаркетах. В Одессе, в одной из торговых сетей, раскрыли настоящую "измену". На весь магазин, если бы тихо, там заиграла песню в поддержку Владимира Путина. Господи! Да еще и от российских производителей", — прокомментировала его скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.

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