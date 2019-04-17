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Поребрик News: Украине пригрозили воскресить "Новороссию"

2.4тЧитать материал на украинском

Российская пропаганда 16 апреля возмущалась из-за выборов президента Украины, которые не состоялись на оккупированных территориях. На росТВ пообещали поглотить Украину и вернуть "Новороссию".

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что после выборов президента Украина превратится в "Новороссию".

"Проект "Новороссия" не умер. Все еще вернется! Ваше голосование показало, что этот проект жив. Не наш это проект, а это просто реалии исторического развития!" – сказал Соловьев.

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Спикер МИД России Мария Захарова возмутилась из-за того, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не участвуют во втором туре выборов президента Украины.

"Нам говорили, что Киев не мог и не может реализовать права граждан на голосование и на волеизъявление, так как она (территория Донбасса. – Ред.) ему неподконтрольна, так как она небезопасна. Это все пустые отговорки", – высказалась дипломат страны-агрессора.

Депутат нелегитимной Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия должна поглотить Украину и Беларусь. По его словам, это вопрос ее собственной безопасности.

"Чтобы выжить, иметь уверенное будущее, достойное, надо иметь минимум 200 миллионов человек. А для этого надо объединить максимально потенциалы России, Украины и Беларуси. Будем бороться за Украину", – сказал Зюганов.

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Российский пропагандист Игорь Коротченко назвал пожар в соборе Парижской Богоматери предвестником мировой войны и заявил, что это демонстрация будущего Европы.

"Вот эта трагедия в Париже, это действительно общемировая трагедия. Это знамение, во что может превратиться Европа, если будет продолжен курс на конфронтацию на Третью мировую войну. Вот во что может превратиться вся Европа, если она будет послушно следовать в фарватере американских военных планов!" – нагло заявил Коротченко.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик NewsФейки российских СМИроссийская пропаганда
Персоны
Владимир СоловьевГеннадий ЗюгановМария Захарова
Место
Россия
Тег
Новости Новороссии
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все будет добре! Украина станет кибуцем
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
До чего же отвратным для славян выглядит жидовское рыло укуренного Цымбаглюка!))))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украина готова к войне с росийскими выплядками окупантами! Россия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира! нету в миреи армии более сцыкливой чем росийская! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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