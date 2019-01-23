Поребрик News: украинские танки на Кубани и Курилы в обмен на Крым. Итоги 22 января

Российские пропагандистские СМИ 22 января пообещали Украине голод и прозябание, поделили украинцев на разные сорта и размечтались о международном признании оккупации Крыма.

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Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров озвучил новые территориальные претензии России к Украине.

"Юго-восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеющая. Даже ваша Киевская вонючая митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!" – высказался неадекватный Багдасаров.

Путинский пропагандист, российский политолог Дмитрий Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта. Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию" и "Новороссию".

"Я как утверждал много лет, так утверждаю: то, что западнее Збруча, очень трудно относить к нашему народу. Потому что нужно точно понимать, что происходило с этими людьми. Во-первых, они были столетиями людьми второго-третьего и вообще никакого сорта внутри австро-венгерской, а потом польской националистической диктатуры 30-х годов. Они веками воспитывались как те, кого не считали за людей там. И поэтому все, что с ними сейчас происходит, это сильная отдача всего этого процесса. Они очень хотят теперь собственной власти", — высказался рупор Кремля.

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан вывел из себя кремлевских пропагандистов заявлением об украинских танках на Кубани и в Ростове-на-Дону.

"Если бы были в Украине при власти националисты, то украинские танки уже стояли бы на Кубани, в Ростове и так далее. Поверьте мне", — улыбаясь, сказал он.

Кремлевские пропагандисты заявили, что без транзита российского газа Украина якобы будет обречена на голод и прозябание. Кроме того, рупоры путинского режима подвергли сомнению лидерство Украины в сфере разработки IT-продуктов.

Одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что создание в Украине поместной православной церкви поставило крест на идее о "братских народах".

Он считает, что этот исторический шаг дал украинскому народу повод отказаться не только от межгосударственного общения со страной-агрессором, но и от ментальных связей с ней.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что у украинских народных депутатов якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

"Чем более идиотские заявления делают депутаты Верховной Рады, которые находятся в ПАСЕ, тем порой легче доносить нашу позицию до наших партнёров. Поэтому я только рад, что у них такое простодушное украинское, малороссийское видение современного мира", – сказал он.

На российском телевидении активно начали обсуждать возможность признания Японией оккупированного Крыма российским. За это ее якобы могут вознаградить передачей Южных Курил.

Первым теорию возможности "обмена" территориями подтвердил профессор Института стран востока, доктор исторических наук Анатолий Кошкин. По его словам, такое развитие событий не стало бы неожиданностью, поскольку якобы давно обсуждается.

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