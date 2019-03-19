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Поребрик News: Украине выдвинули наглое условие для возвращения Крыма

5.3тЧитать материал на украинском

Российские пропагандисткие СМИ 18 марта грозили "почикать бандеровцев" и оккупировать Украину до Карпат. Также украинцам выдвинули наглое условие для возвращения оккупированного Крыма.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина вернет аннексированный Крым лишь в случае своего вхождения в состав страны-агрессора.

"Если вы хотите, чтобы Крым вернулся в Киев – это возможно. Через интеграцию Киева к Крыму, а через это уже в Москву. Хотите вернуться на родину – мы вас примем. Бандеровцев так почикаем, а остальных всех примем", – едко подчеркнул Соловьев.

Также Владимир Соловьев заявил, что без России Украина якобы вообще не существовала бы в нынешних границах.

"Украина приросла при СССР территорией, которой у нее не было никогда. Украина приросла при Российской империи территорией, которая и близко ей не могла сниться, если уж говорить о всей "Новороссии". Если вы себе выдумываете историю Украины, то это будет печальная история маленького пятнышка на карте, которое предавали все. В первую очередь, кстати, напомню – поляки, которые когда-то продали город Киев русскому царю", – самоуверенно съязвил любимый пропагандист Путина.

Владимир Соловьев утверждал, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпат.

"Мы всегда действуем четко по закону. Не волнуйтесь, будете себя плохо вести – нам геостратегически по Карпаты все понадобится", – ехидно высказался рупор Кремля.

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Украинский журналист Роман Цимбалюк отметил, что россияне, которые возомнили себя "коренными крымчанами" и переехали на полуостров после оккупации, стали массово жаловаться на дороговизну жизни там.

"Телеканал "Россия-24" транслировал разговор Путина с "общественностью" в оккупированном Крыму. Все благодарят президента России за "референдум" и просят денег. В "российском" Крыму все очень хорошо, но очень-очень дорого. Заоблачные цены на перелеты и продукты. А Владимир Владимирович Путин авторитетно объясняет, что цена баранины как в России", – с сарказмом подчеркнул он.

Поребрик News: Украине выдвинули наглое условие для возвращения Крыма

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Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Файбер Моня
Файбер Моня
ПО СУТИ: Пиндосы ещё 4 года назад обещали нашему шоколадному опарышу серьёзные финансовые компенсации при сокращении торговли с Россией, но они так и не поступили, в итоге наши производители понесли огромные экономические потери, лишившись огромных прибылей, которые давал российский рынок, при этом западные рынки покупали и покупают намного меньшие объёмы украинского экспорта, чем это делали русские. В конечном счёте, украинской экономике нанесён ОГРОМНЫЙ УРОН, а вместо компенсаций Украине навязывают займы, за которые придётся платить долгие годы, что низводит страну до уровня африканского бантустана. И после этого майдауны ещё что-то пытаются мне доказать про "незалежну" страну Украину..
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