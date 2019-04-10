Поребрик News: Украине пригрозили развалом и судьбой Сирии

Кремлевская пропаганда 9 апреля заявила о возможности применения к Украине "сирийского сценария", а также пообещала ей скорый развал после выборов президента.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Россия должна применить к Украине такой же подход, как к Сирии, чтобы заставить ее прекратить войну на Донбассе.

"У нас есть гигантский накопленный опыт в Сирии. Когда мы умеем останавливать и заставлять сохранять режим тишины. Мы можем и умеем раз и навсегда решить вопрос с любой попыткой начинать обстрел по территории "Л/ДНР". Хватит ждать чуда!" – самоуверенно высказался Соловьев.

Редактор крымского телеканала "Независимое телевидение Севастополя" Елена Анисимова заявила, что через десять лет России, возможно, придется вернуть оккупированный Крым Украине и извиниться.

"Если мы миллионам граждан нашей родины, нашей России не расскажем о причинах, которые привели к нашему "воссоединению", о том, что нами двигало и как это было в 2014 году, то мы рискуем через десять лет, к очередному юбилею получить граждан, которые будут уверены, что Крым и Севастополь нужно вернуть Украине и еще и принести извинения", – возмутилась пособница оккупантов.

Российский пропагандист, политолог Сергей Михеев заявил, что после президентских выборов Украина якобы развалится как государство.

"На самом деле внутренняя раздробленность, внутреннее противостояние только обостряются. Вот эти выборы вновь вывели на поверхность то, что пытались ламинировать все эти пять лет способами пропаганды. И все равно, кто бы ни победил, Порошенко или Зеленский, Украина будет идти к внутреннему разделению в лучшем случае, федерализации, в худшем – что-то большее", – пригрозил он.

Бывшие главари террористов "ДНР" Александр Ходаковский и Павел Губарев не исключили, что временно оккупированные территории Донбасса могут вернуться в Украину по плану Виктора Медведчука.

"Нужно помнить, что сейчас мы Донбасс по схеме Медведчука не просто в Украину будем заталкивать, а прямо в руки американцам", – заявил Ходаковский.

Губарев добавил, что у него складывается впечатление, что Медведчук "просто разыгрывает "доброго полицейского", помогая "злому" (жестко настроенным украинским властям) во чтобы то ни стало затащить Донбасс обратно в Украину".

Александр Ходаковский и Павел Губарев

Российские политики бурно отреагировали на слова главы Госдепа США Майка Помпео о том, что сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанами и аннексию Крыма абсолютно неуместно.

"США живут по принципу "друзьям можно все, а Россия всегда виновата". Вооруженный захват сирийской территории – это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму – вселенское зло", – возмутился депутат нелегитимной Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Руслан Бальбек

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