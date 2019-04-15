Поребрик News: у Гиркина раскрыли тайну, зачем Кремлю Донбасс

Кремлевская пропаганда 13-14 апреля обсуждала Украину в контексте возможной Третьей мировой войны, а один из бывших главарей террористов "ДНР" объяснил, как Кремль использует Донбасс.

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Соратник одного из первых главарей "ДНР" Игоря Гиркина, террорист "Прапор", признал, что Донбасс интересует оккупантов исключительно как источник для легкой наживы и разграбления. Что касается идей "русского мира", то их озвучивают для прикрытия преступных действий перед местным населением.

"Сейчас по факту – это финансовая яма для российских мелких и средних коррупционеров, которые туда приходят и там сосут все. Многие вещи не доходят до людей, в той же армии. Все остается еще в Ростове... Люди чиновничьи из России всех, от военных до гражданских, рассматривают как кормушку. Это денежное сафари", – возмутился террорист "ДНР".

Совет по внешней и оборонной политике при МИД России устроил заседание дискуссионного клуба для обсуждения темы "Мировая война или революция", где затрагивался вопрос Украины. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор готова на любые способы, чтобы подчинить себе нашу страну, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Если очень сильный и объективно мощный сосед живет в парадигме "мировая война или мировая революция", то таким странам, как Украина, от этого ничего хорошего ждать не надо", – заявил журналист.

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что агрессивные заявления депутата нелегитимной Госдумы Владимира Жириновского могут привести к тому, что рано или поздно кто-то нанесет упреждающий удар по России.

"Е*анутые высказывания человека с такими полномочиями могут рано или поздно привести к тому, что по вам *банут", – заявила Соколова.

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