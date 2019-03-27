Поребрик News: россиян напугали ''украинскими людоедами'' на Донбассе

Российские пропагандистские СМИ 26 марта выдали историю о бойцах ВСУ, которые на востоке Украины якобы ели печень своих врагов. При этом на росТВ признали, что воевать с Украиной за весь Донбасс не готовы.

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Автор идеи "русского мира", пропагандист Сергей Кургинян заявил, что бойцы ВСУ на Донбассе якобы врывались в рестораны и требовали приготовить им внутренности своих врагов – террористов "Л/ДНР".

"Да, мы видели, мы знаем про пытки детей, мы знаем про то, как в ресторане кидали полиэтиленовые пакеты и кричали: "Зажарь мне печень моего противника!". Да, мы видели такое, от чего мороз по коже!" – сказал неадекватный Кургинян.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не готова к войне с Украиной за территорию всего Донбасса. По его словам, это выльется в слишком большие жертвы для оккупантов и в вечное вооруженной противостояние.

"Мы никогда не говорили о том, что Донбасс не является частью Украины, мы признаем, что он часть Украины. Во-вторых, вы должны понимать, что такое изъятие Донбасса и присоединение его к России. Это постоянное состояние войны с Украиной, мы должны это понимать", – сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова едко ответила на призыв США не накалять обстановку в Венесуэле и оказать помощь ее народу.

"Если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а вторая страна Восточного полушария и целый ряд международных банковских структур разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие без помощи "доброго Вашингтона". Сначала "коллективные строители демократии и защитники верховенства права" свистнули у Каракаса $30 млрд, обложили санкциями, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают!" – заявила она.

Мария Захарова

Журналист пропагандистского телеканала LifeNews Марат Сайченко рассказал, как был захвачен бойцами ВСУ. Сайченко отметил, что вместе со своим коллегой по пропагандистскому цеху Олегом Сидякиным стал свидетелем боя рядом с аэропортом города Краматорск.

"Нас куда-то привезли, вертолет сел, на нас одели два пластиковых мешка, замотали скотчем на шее и посадили в какую-то вырытую яму. Когда тебя таскают, тягают, бьют, пинают, ты понимаешь агрессию, которая вокруг тебя. Люди с оружием норовят выкрикнуть в твой адрес какие-то оскорбления или ударить", – пожаловался он.

Украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, почему процесс обмена пленными между Украиной и Россией не сдвигается с мертвой точки.

"Позиция Украины понятна – мы хотим вернуть своих. А здесь кум Путина, господин Медведчук прямо говорит, что президенту России абсолютно наплевать на российских граждан. Такое впечатление, что мы хотим поменять, вернуть что-то ценное и предлагаем какое-то г*вно, извините за прямоту. Потому что они всячески шарахаются от возможности вернуть россиян в Российскую Федерацию. Никому это не надо", – уверен он.

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