Поребрик News: Украину создал Ленин, а Россия – фабрика лжи. Итоги 23 января

Российская пропаганда 23 января пыталась доказывать, что РФ не является гигантской фабрикой по производству лжи, и что Украина обязана своим появлением Владимиру Ленину.

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Руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян возмутилась из-за того, что во Франции детей учат отличать правдивые новости от лживой российской пропаганды.

"Во Франции на государственном французском телевидении, в образовательной программе детей учат тому, что "Владимир Путин — царь дезинформации", а "Россия — гигантская фабрика по производству фейковых новостей". Веселенькая студия, смахивающий на Макрона ведущий и интересные задания для малолетних участников", — возмущенно пишет Симоньян в соцсетях.

Маргарита Симоньян Sputnik Южная Осетия

Израильский общественный активист Яков Кедми, который активно поддерживает Россию, озвучил абсурдный фейк о создании современной Украины Владимиром Лениным.

"Кто создал современную Украину? Ленин дал Украине все индустриальные районы только для того, чтобы эта республика получила промышленную базу, которой у нее не было, культурную базу, которой у нее не было! Оттуда все появилось — от Одессы, Кременчуга и до Донбасса! И все это выбросили на помойку, растоптали, испохабили!" — возмутился сторонник путинского режима.

На российском телевидении бурно отреагировали на празднование в Украине 100-летия объединения УНР и ЗУНР — Дня Соборности.

Пропагандисты разразились едкими комментариями по этому поводу, пытаясь высмеять историю украинской государственности. Скандальная ведущая Ольга Скабеева позволила себе назвать современную Украину таким же "искусственным новообразованием", как и объединенные век назад УНР и ЗУНР.

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, позволил себе заявить, что Украине якобы не нужна ее независимость.

"У меня вопрос: зачем вам независимость, если она привела вас к нищете? Зачем вам выборы президента ,если вы каждый раз выбираете вора? Зачем вам независимость и Майдан? Он был сделан на деньги американского посольства. Надо спросить ваше население, оно не хочет в Европу, оно хочет жить нормально. Ваша независимость, ваше правительство, президенты не могут дать нормальной жизни народу!" — высокомерно высказался Коротченко.

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов выдал фейк о том, что в Киеве и во всей Украине после Революции Достоинства якобы начали "перевоспитывать" всех людей в националистов.

"Они занимаются перевоспитанием. И ты хочешь работать — кричи "Слава Украине!". Не будешь кричать — не будешь работать", — высказался Куликов.

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