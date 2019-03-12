Поребрик News: на росТВ пригрозили Украине "неизбежной гибелью"

Российские СМИ 11 марта взорвались новыми возмущениями по поводу предстоящих выборов президента в Украине и пригрозили за якобы измену России.

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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире набросился с обвинениями на украинцев за то, что те зря отдалились от России, и выразил уверенность, что событиями последних пяти лет они якобы самостоятельно приблизили свою страну к неизбежной гибели.

"Я бы хотел, чтобы украинцы поставили себе один вопрос: стоит ли на Майдане уничтожать свою страну? Ничего, кроме трагических и ужасных результатов, для граждан Украины нет. Стоило ли терять крупнейший рынок, который был по соседству, российский? Который кормил и давал феноменальные возможности экономического роста? Стоило ли проводить вот этот идиотизм с издевательством над собственной историей и втаптывать могилы своих предков? Если вы отвечаете на это "да", ну, судьба ваша будет печальная. Предатели в этом мире живут плохо. Проснитесь, граждане Украины! " – угрожающе высказался Соловьев.

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин прокомментировал невозможность жителей оккупированных его же страной Крыма и Донбасса голосовать на выборах президента Украины. Он заявил, что в России как бы есть все основания не признавать законность выборов в Украине.

"В нынешней ситуации, мы это уже много раз диагностировали, выборы, которые проходят, не могут быть признаны представительными, а, значит, законными. Потому что огромное количество граждан Украины в них не примут участие. И если следовать логике Украины, граждане, которые живут в Крыму, тоже обязаны были быть зачислены, но они совершенно точно участвовать в этом не будут. Так же, как и не будут те, кто живет в Донецке, Луганске, те, кто выехал из Украины. Им запрещено просто, им не дают такой возможности. Соответственно, кто бы ни победил, выборы эти неполноценные", – высказался Затулин.

На кремлевском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на шведский фильм-катастрофу "Время расцвета" о российском вторжении. По сюжету Россия нападает на Швецию из-за отказа продолжать строить "Северный поток-2".

В фильме есть кадры, как страна-агрессор уничтожает инфраструктуру страны, мирное население, а против тех, кто выжил, применяет яд, который лишает людей памяти. Путинские пропагандисты пытались высмеять замысел режиссеров, однако при этом с неуместным цинизмом шутили о развязывании их страной войны и применения скандально известного яда "Новичок".

Российские пропагандисты гневно отреагировали на смену шевронов 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. На них изображен череп и надпись: "Украина или смерть". Рупоры Кремля увидели в них ссылки к символике нацистской Германии и обвинили украинских защитников в поддержке гитлеровской идеологии.

Одиозная ведущая Ольга Скабеева в прямом эфире сразу вскипела гневными возмущениями.

"Поддержать моральный дух украинских Вооруженных сил решили, как это часто бывает в Украине, с нацистским уклоном. По случаю дня рождения Тараса Шевченко 72 механизированную бригаду ВСУ имени Черных Запорожцев наградили нашивками с черепами на красном фоне. Понятно, что по случайному стечению обстоятельств, новые нашивки – просто копия 3 танковой дивизии СС "Мертвая голова"! " – сказала она.

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