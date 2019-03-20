Поребрик News: на росТВ озвучили сроки оккупации Украины

Кремлевская пропаганда 19 марта придумывала новые оправдания аннексии Крыма, а также рассуждала о возможности поглотить Украину в ближайшие 10 лет.

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Депутат нелегитимной Государственной думы Константин Затулин заявил, что Россия якобы была вынуждена аннексировать Крым, чтобы "рассчитаться с долгами" перед его жителями.

"Когда мы принимали решение о том, согласиться ли на вхождение Крыма, на осуществление его воли здесь в России, то мы этим самым возвращали крымскому населению долги. Потому что в 1991 году они ясно выразили на референдуме свою волю не быть в Украине. Они проголосовали в 1991 году на первом общекрымском референдуме в январе 1991 года за то, чтобы они были прямым участником союзного договора. То есть вышли из Украины, чтобы членствовать в общем СССР", – сказал Затулин.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский считает, что Россия не должна ограничиваться оккупацией Крыма и Донбасса. Он призвал прибрать к рукам всю территорию Украины в течение ближайшего десятилетия.

"Луганск и Донецк были, к сожалению, в составе Украины по решению после 1917 года. Когда-то они были в составе Российской империи. Поэтому здесь надо думать о том, что мы не должны по кусочку отбирать и на 100 лет растягивать, а, видимо, это должно произойти в ближайшие 10 лет, когда русский народ воссоединится", – заявил Жириновский.

Президент России Владимир Путин публично признал, что доходы жителей временно оккупированного Крыма несопоставимы с ценами на полуострове. На этот нюанс в его выступлении, посвященному пятилетию аннексии, обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Это что же получается?! Что на российские пенсии, которые в абсолютных цифрах больше украинских, можно купить столько же или меньше? Это что же получается?! Что немножечко кинули крымчан, обещая манну небесную?" – задался вопросом Цимбалюк.

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