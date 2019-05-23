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Поребрик News: на росТВ назвали неожиданное препятствие для мира с Украиной

2.2тЧитать материал на украинском

Российская пропаганда 22 мая объявила украинский язык главным препятствием для нормализации отношений Украины и РФ и потребовала от Киева отмены закона о статусе государственного языка.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандальная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева выдала фейк о том, что большинство украинцев якобы протестует против принятого в Украине закона о государственном языке. Кроме того, она выдвинула претензии к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его бездействия в этом вопросе.

"Почему он не скажет про отмену того самого закона?! Людей тошнит от этого закона! 73% украинцев против закона, запрещающего русский язык! Зеленский молчит! Как же так?!" – выкрикнула неадекватная пропагандистка.

Новости
Поребрик News: в России выдвинули наглый ультиматум Зеленскому

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке.

"Вообще-то этот закон, принятый только что, и является на самом деле препятствием для любой нормализации. Украина из страны "Украина – не Россия" превращается в страну, которая пытается преследовать собственных граждан за то, что они русские и за то, что они говорят на русском языке. И это не вырубишь топором", – высказался Затулин.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев опозорился нелепыми шутками, в которых он пытался коверкать украинский язык.

"Володимир Зеленский с Кыива попросил Парубия, который не выговаривает половину звуков, собрать внеочередной заседание Райды из Кыева", – прокомментировал рупор путинского режима новости из Украины, коверкая каждое слово (в цитате сохранена стилистика автора).

Новости
Поребрик News: на росТВ объявили украинский язык главной угрозой для украинцев

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла ажиотаж в российских СМИ вокруг хоккейного матча, в котором сыграл президент России Владимир Путин. Журналистка обратила внимание, что все игроки пытались избегать приближения к Путину во время игры, чтобы не испортить "образ идеального хоккеиста".

"Я не знала, что у Путина чумка! Почему все от него отстраняются? Или у него бешенство? Это же его Шойгу заразил!.. Все, не могу это дальше смотреть. Там никакого развития и никакой драматургии. Просто от начала и до конца – Путин настолько п*здатый, что играет в хоккей даже лучше, чем Фетисов и Буре", – заявила телеведущая.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик Newsроссийская пропагандаФейки российских СМИ
Персоны
Ольга СкабееваВладимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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коршун федот
коршун федот
Треба було б цей закон прийняти ще в1991 році, але, краще пізно чим ніколи. Російська мова - це основна складова сруського міра, не дарма , фашистська московія планувала створення новоросії на півдні та сході України, де більшість населення - русифіковані. На заході України про утворення різних новоросій або днрів просто не можливе, бо там є українська мова, та українські традиції. Ось чому так бісить мокшинських фашистів Закон про українську мову.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Язык только Украинский! С росийскими выплядками никаких Дел! границу на Замок!
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Собака гавкає,караван іде,Українсткій мові бути, так як і державі.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сохар Лидия, Украина,Народ Украины,Украинская культура...им как кость в горле!
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