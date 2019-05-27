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Поребрик News: в России "нашли" для Украины замену Зеленскому

4.2тЧитать материал на украинском

Российские пропагандисты 25-26 мая призвали Кремль назначить "президента Украины в изгнании". Также на росТВ рассказали страшилку о голодных и нищих украинцах на Крещатике.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна признавать итоги выборов в Украине и призвал Кремль назначить там "временное правительство" и своего президента – беглого экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника.

"Мы должны создать временное правительство на территории "ДНР/ЛНР" во главе с Азаровым, временным президентом назначить Олейника. Мы не должны признавать итоги выборов в Украине. Такой проект постановления есть, я буду ускорять, чтобы его включили в повестку дня и на основании, если оно будет принято это постановление, президент (Путин. – Ред.) будет вправе заявить, что итоги выборов он не признает", – сказал Жириновский.

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Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров призвал президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой террористов "Л/ДНР" и устроить вооруженный переворот.

По его словам, это якобы единственный способ спасти Украину от развала, а Зеленского – от свержения с должности.

Бывший член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Москву, выдал маразм о том, что в Киеве людям якобы нечего есть из-за нищеты. В этом, по его мнению, виновна экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Что бы я посоветовал Нуланд? Приехать в Украину! Вот если она выйдет с этой торбой печенья и пирогов на Крещатик – разорвут торбу, а потом ее. Торбу, потому что люди голодные. Доведены до нищеты! А ее за то, что привели банду!" – высказался невменяемый Олейник.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин возмутился из-за требования Международного трибунала ООН по морскому праву к России освободить пленных украинских моряков. Затулин дал понять, что Кремль не намерен выполнять требование.

"Украина – это страна, которая нас сейчас пытается учить в международных судах, например, тому, как мы должны действовать... Украина, которая своих собственных законов не соблюдает, еще нам рассказывает, как мы должны международные или двухсторонние договоренности соблюдать", – едко высказался парламентарий страны-агрессора.

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи анекдот, в котором оскорбил Украину.

"Хватит рассказывать сейчас эти глупости про Украину! Не надо говорить, что Украина – это худшее место в Европе. Не надо говорить, что в Украине все плохо. Это не соответствует действительности. Я лично был в Украине. Прекрасные люди, замечательная еда. Это действительно один из лучших отелей в Москве", – ехидно заявил Соловьев.

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик NewsРоссийско-украинский конфликтФейки российских СМИроссийская пропаганда
Персоны
Владимир ЖириновскийВладимир Соловьев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Mega Death
Mega Death
Хохложопые не могут понять, что там где они сейчас, Россия была четверть века назад. Единственное отличие это псевдобезвиз, что позволяет хоть как то выживать активной части населения.
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Пак Ксения
Пак Ксения
Oгpомнoе спасибo томy, ктo покaзал мне чудо-caйт http://di︁fi︁mas︁.︁c︁o︁m/0iyqnuy Пpостo прoйдя oпpос получилa пoчти полугодoвyю зapплaту)) Пoльзуйтесь, покa ecть вoзможнoсть=)
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