Поребрик News: в России "нашли" для Украины замену Зеленскому

Российские пропагандисты 25-26 мая призвали Кремль назначить "президента Украины в изгнании". Также на росТВ рассказали страшилку о голодных и нищих украинцах на Крещатике.

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна признавать итоги выборов в Украине и призвал Кремль назначить там "временное правительство" и своего президента – беглого экс-нардепа от Партии регионов Владимира Олейника.

"Мы должны создать временное правительство на территории "ДНР/ЛНР" во главе с Азаровым, временным президентом назначить Олейника. Мы не должны признавать итоги выборов в Украине. Такой проект постановления есть, я буду ускорять, чтобы его включили в повестку дня и на основании, если оно будет принято это постановление, президент (Путин. – Ред.) будет вправе заявить, что итоги выборов он не признает", – сказал Жириновский.

Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров призвал президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой террористов "Л/ДНР" и устроить вооруженный переворот.

По его словам, это якобы единственный способ спасти Украину от развала, а Зеленского – от свержения с должности.

Бывший член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Москву, выдал маразм о том, что в Киеве людям якобы нечего есть из-за нищеты. В этом, по его мнению, виновна экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Что бы я посоветовал Нуланд? Приехать в Украину! Вот если она выйдет с этой торбой печенья и пирогов на Крещатик – разорвут торбу, а потом ее. Торбу, потому что люди голодные. Доведены до нищеты! А ее за то, что привели банду!" – высказался невменяемый Олейник.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин возмутился из-за требования Международного трибунала ООН по морскому праву к России освободить пленных украинских моряков. Затулин дал понять, что Кремль не намерен выполнять требование.

"Украина – это страна, которая нас сейчас пытается учить в международных судах, например, тому, как мы должны действовать... Украина, которая своих собственных законов не соблюдает, еще нам рассказывает, как мы должны международные или двухсторонние договоренности соблюдать", – едко высказался парламентарий страны-агрессора.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи анекдот, в котором оскорбил Украину.

"Хватит рассказывать сейчас эти глупости про Украину! Не надо говорить, что Украина – это худшее место в Европе. Не надо говорить, что в Украине все плохо. Это не соответствует действительности. Я лично был в Украине. Прекрасные люди, замечательная еда. Это действительно один из лучших отелей в Москве", – ехидно заявил Соловьев.

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