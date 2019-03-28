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Поребрик News: на КремльТВ взбесились из-за УПА и наврали о Донбассе

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Российские пропагандистские СМИ 27 марта в десятки раз завысили количество погибших за годы войны на Донбассе людей. Также на росТВ рассказали о жителях Львова, которые "убивали евреев жовто-блакитными повязочками", и похвалили сбежавшего в РФ СБУшника-предателя.

Об этом и многом другом читайте в "Поребрик News" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на вступление в силу закона Украины о приравнивании воинов УПА к ветеранам войны. Он обвинил украинских националистов в массовых убийствах мирного населения в годы Второй мировой войны, геноциде евреев и прочих ужасах.

Он заявил, что не немцы и не добровольцы СС, а мирные жители Львова инициировали еврейские погромы и убийство людей во время гитлеровской оккупации.

"Бегали и добивали, чем могли, жовто-блакитными повязочками. Может, разыскать их всех и тоже приравнять к ветеранам?" – возмутился скандальный пропагандист.

Новости
Поребрик News: россиян напугали ''украинскими людоедами'' на Донбассе

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что на Донбассе за время войны якобы погибли 200 тысяч людей.

"То, что вы российских наблюдателей не пускаете – это законно? Незаконно! То, что у вас в списках избирателей Захарченко и Янукович – это законно? Нет, это незаконно! То, что у вас 200 тысяч погибших на Донбассе будут как бы избирать президента – это законно?!" – вскипела Скабеева.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что скандальный экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, который сбежал в Россию, в рядах украинской спецслужбы выполнял боевое задание.

"О том, что вытворяли те самые "херои" (так пропагандист называет защитников Украины. – Ред.), стало известно благодаря, как я понимаю, офицеру нашей разведки, выполнявшему задание в рядах СБУ. Что должно навсегда лишить иллюзии Украину о том, что мы не знаем и что мы оставляем вас без присмотра", – дерзко высказался рупор Кремля.

Новости
Поребрик News: в России испугались появления "второй Украины"

Фракция ЛДПР скандального Владимира Жириновского внесла в нелегитимную Госдуму России проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Инициатива вызвала восторг у кремлевских пропагандистов и рассмешила украинскую общественность.

Ольга Скабеева принялась расхваливать лидера ЛДПР. "Владимир Вольфович – великолепный. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины". Выборы пройдут 31 марта. Проект заявления вынесут на пленарное заседание 2 апреля. ЛДПР – это, конечно, всего 40 депутатов в Госдуме. Но чем черт не шутит", – заявила она.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Подробнее о последних российских новостях смотрите в выпуске "Поребрик News":

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПоребрик NewsРоссийско-украинский конфликтФейки российских СМИроссийская пропаганда
Персоны
Владимир ЖириновскийОльга СкабееваВладимир Соловьев
Место
Россия
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Моразм на маацкуовії міцніє. Біснуються зколінвстаючі🐐💨 Мордор,це величезна палатаN6.Деградуююча нація рашистів.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Селюки-рагули из УПА умели тильки воевать с жинками и детьми в Бабьем Яру,на Волыни и в Хотыни. Да еще отважно и гидно охраняли пленных в Освенцеме и Майданеке и топили крематории евреями,под руководством ваффенSS
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